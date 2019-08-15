Две гигантские опухоли удалили хирурги алтайского онкодиспансера

«Помогите мне умереть!»

Ольга Петровна, 62 года приехала из Кулундинского района. Онкологи диагностировали у нее гигантскую опухоль яичников, вросшую в сигмовидную кишку, и явления асцита - скопление около двух литров жидкости в брюшной полости.

- Ольга Петровна пришла к нам с просьбой помочь ей умереть. У нее бабушка примерно в этом же возрасте погибла от рака, поэтому и наша пациентка была уверена, что пришел ее конец. Больше года она покорно ждала смерти, - рассказала заведующая гинекологическим отделением Алтайского краевого онкодиспансера Алла Красилова.

Сама Ольга Петровна вспоминает, что болезнь дала о себе знать примерно полтора года назад. Сначала заболела спина, потом боль перекинулась на бока - левый больше, правый меньше. За год Ольга Петровна похудела на несколько килограммов, но пока были силы «просто жила» - занималась огородом, зимой даже каталась с внучкой на коньках.

- Этой весной я уже сильно ослабела, не сомневалась, что все, как у бабушки, плохо закончится, - признается пациентка.

К врачам Ольга Петровна обратилась в «крайнем случае», когда уже перестала самостоятельно отходить моча. Больше четырех часов хирурги краевого онкодиспансера Татьяна Беляева и Анатолий Белоножка оперировали терпеливую женщину, радикально удалили всю опухоль и вывели стому на живот.

Сейчас Ольга Петровна самостоятельно встает, ходит по палате, кушает и мечтает о скорой выписке: «Вы не представляете, какое облегчение я испытала! Я уже сказала дочери: если что-то где-то заболело - бегом к врачам! И всем это буду говорить. Если у вас рак, не помогут никакие припарки, никакие народные рецепты. Спасти нас могут только профессионалы».

Операция длилась больше четырех часовФото: Юлия КОРЧАГИНА

Эскимо на палочке

Год назад гинекологи направили Наталью Р. (на тот момент ей было 47 лет) на пункцию яичников. Но тогда накануне обследования она простыла под кондиционером и никуда не пошла. Примерно в то же время женщина рассталась с мужем.

- Всю свою любовь и заботу я перекинула на сына: каждый день пекла ему - то пироги, то пиццу, то булочки. Поэтому, когда начала поправляться, списала все на мучную «диету». Опять же бабушка, мама и родная тетя у меня всю жизнь были, как эскимо на палочке - большой живот на худеньких ножках. В общем, я особо не беспокоилась, ведь у меня ничего не болело. Живот объясняла генами, и уж тем более не могла подумать, что внутри меня растет какая-то опухоль, - признается Наталья.

А опухоль, между тем, действительно, росла на глазах. За год Наталья прибавила 8 килограммов, живот уже подпирал диафрагму. На работе коллеги шутили «Наталья, ты когда родишь?», а в транспорте «будущей маме» уступали место.

И вот однажды прямо на работе Наталью «скрутило» так, что пришлось вызывать скорую. Так она и попала к онкологам. Во время операции врачи комплексной хирургической бригады Алтайского краевого онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль, занимающую всю брюшную полость.

- Женщины привыкли взваливать на себя все. Понятно, что причины у всех разные - кто-то просто трудоголик, а кому-то приходится в одиночку детей растить. Но это не повод забывать про себя! Мы думаем «надо, надо, надо», еще немного - вот это куплю и вот то. А на деле выходит, что всех денег не заработаешь. Здоровье теперь мне уже не купить», - вздыхает Наталья.

20 килограммов равнодушия

- Когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями, я всегда вспоминаю слова нашего хирурга Валерия Васильевича Басова. Он всегда говорил «в мире есть две загадки - любовь и женщины». Воистину, это так, - говорит Алла Красилова. - Общий вес опухолей, удаленных у этих пациенток, составил почти 20 килограммов. И это еще не предел - бывают опухоли по 30 - 35 килограммов! Разве можно такое не заметить?! Милые женщины, нельзя быть такими равнодушными к собственному здоровью!.

Онкологи напоминают: даже злокачественная патология, если она обнаружена на ранних стадиях, в большинстве случаев хорошо лечится. Пациентки с «малыми раками» после комплексного лечения живут много-много лет. Гинекологи напоминают, что нужно регулярно обращаться к врачам. Даже если ничего не болит и не беспокоит, посетить женскую консультацию, провести кольпоскопию и УЗИ раз в год - святая обязанность каждой женщины.