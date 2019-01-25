2019-01-25T07:48:23+03:00
Общество

Приют для животных собирает деньги на «ласкомобиль»

САПОЖКОВА Александра
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Приют "Ласка" в БарнаулеПриют "Ласка" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский приют «Ласка» собирает средства для покупки автомобиля на краудфандинговой платформе planeta.ru.

Машина (ее называют «ласкомобилем») необходима для выездов на вызовы и перевозки животных в клиники.

- Каждый день нам приходится выезжать на вызовы по отлову безнадзорных животных, - говорят в приюте. - Ранее мы брали машину в аренду, но сейчас ее нужно вернуть. Нам часто предлагают помощь, а у нас нет возможности забрать посылки. Также чуть ли не каждый день необходимо возить питомцев в ветклиники. И каждый раз приходится искать автоволонтеров, но это не всегда удается. Многие такси отказываются возить животных. Кроме того, мы часто проводим различные мероприятия (выставки, кинологические соревнования), куда необходимо в большом количестве вывозить животных. Наличие собственного авто решило бы все проблемы!

Приют планирует приобрести недорогой вместимый автомобиль (типа «таблетки» УАЗ), оборудовать в нем клетки и нанести на кузов аэрографию с символикой «Ласки».

На покупку автомобиля неободимо 250 тыс. рублей, оборудование клетками – 70, аэрографию – 30. Итого – 350 тыс. рублей. Сейчас из этой суммы собрано всего лишь 7%.

Перечислить деньги можно здесь.

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