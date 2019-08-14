«Здравствуйте, люди!» Какие театры приедут в Барнаул в сентябре

Фестиваль «Здравствуйте, люди!» - это:

7 театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка

7 спектаклей, которые увидят почти 5000 зрителей на сцене алтайского театра драмы им. Шукшина

34 рассказа Шукшина в различных сценических версиях

Разнообразие режиссерских трактовок - от классических до нетрадиционных

Встреча со звездами российской сцены и новыми именами

«Энергичные люди»

Тверской академический театр драмы

14-15 сентября, 17.30

Сатирическая «повесть для театра» стала первой прижизненной постановкой Шукшина 1974 года, которая с успехом шла почти 15 лет в Большом драматическом театре. Спектакль «Энергичные люди», поставленный Александром Сафроновым на сцене Тверского театра, - прежде всего, о любви.

Жена всесильного дельца Аристарха Кузькина решила сообщить «куда следует» о темных делишках мужа и его компании. Как выйти из положения, как уговорить женщину, чтобы избежать неминуемого наказания? «Энергичные люди» пускают весь свой криминальный талант на решение проблемы, обнажая глубоко сидящие слабости и пороки.

«И разыгрались же кони в поле...»

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина

20 сентября, 18.30

Хозяева фестивальной сцены представят самую свежую премьеру предстоящего сезона. В название вынесена строка из стихотворения Шукшина, послужившая главной темой - прорыва к истокам, к настоящему и сокровенному.

«Мы ставим Шукшина, чтобы сказать «спасибо» поколениям наших родителей и дедов, - если в нас есть что-то настоящее, то во многом благодаря именно им. Хочется донести до зрителя то, что волновало этого сложного и во многом противоречивого человека, верно услышать и передать его «послание» миру», - говорит режиссер Максим Астафьев.

«…и Цирк!»

Московский государственный театр-студия «У Никитских ворот»

18 сентября, 18.30

Обречены ли мы на унынию или стоит верить в мечту? Когда пора бросить попытки найти любовь? Что нас найдет раньше, счастье или усталость? Шукшин силами замечательных артистов театра «У Никитских ворот» дает зрителям шанс ответить на эти невероятно жизненные вопросы.

Сценическая версия популярного рассказа Шукшина «Чередниченко и цирк», созданная Марком Розовским, - коктейль из анекдотических событий и живых человеческих характеров, цирковых и музыкальных номеров, который представляет театр правды жизни в самом юмористическом ракурсе.

«Всякое бывает»

Новокузнецкий драматический театр

21 сентября, 17.30

Грустные и смешные истории по рассказам Шукшина выстроены как сложное переплетение судеб, характеров, ситуаций, из глубины которых доносится извечный шукшинский вопрос: что с нами происходит? Экстремальные события, в которых героям приходится действовать, захватывают и не оставляют равнодушным.

Михаил Лебедев, режиссер-постановщик: «Для меня Шукшин - это простота. Простота слова, простота сюжета, простота людей. Но в этой простоте целый мир».

«Раскас»

Московский драматический театр «Сфера»

24 сентября, 18.30

Выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности в семи частях без антракта - яркий, искрометный, колоритный и очень душевный спектакль о любви режиссера Юлии Беляевой.

Авторам удалось передать подлинную деревенскую жизнь с ее уникальным юмором, простотой, самобытностью. Узнаваемые шукшинские образы правдивы благодаря ювелирной точности характеров и простоте языка.

Спектакль - лауреат XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь».

«Рассказы Шукшина»

Государственный Театр Наций, Москва

26 сентября, 18.30

Спектакль латвийского режиссера Алвиса Херманиса за 11 лет объездил полмира, став лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях.

Замысел постановки рождался на Алтае. Чтобы прочувствовать героев и атмосферу, которой пропитана каждая шукшинская история, создатели спектакля побывали на родине автора в селе Сростки.

Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного Театра Наций, народный артист России: «В Вене или в Амстердаме люди не чувствуют, что это о русском народе. Они вдруг перестают читать титры и понимают, что это про них, про простые отношения, которые сейчас редкость в мире».

«Василий Шукшин»

Омский драматический театр «Галерка»

22 сентября, 17.30

Люди влюбляются, ссорятся, совершают поступки - обычные жизненные истории с непременной шукшинской тягой к поиску истины с ее философским осмыслением, рассуждениями о «вечных» вопросах человеческого существования.

Владимир Витько, художественный руководитель театра, автор инсценировки, постановки и музыкального решения, заслуженный деятель искусств России: «Василий Макарович был непревзойденным психологом, который создал целую галерею разношерстных персонажей. Все герои взятых мною рассказов - яркие индивидуальности, но в то же время это узнаваемые типажи, которые живут среди нас».

КАССА: 36-97-13 www.altdrama.ru

Подробнее о спектаклях фестиваля читайте на сайте www.festival.altdrama.ru