14 августа - Медовый спас: что можно, а что нельзя делать

14 августа отмечается сладкий праздник - Медовый спас. В этот день в церкви освящается мед, а также другие вкусности, поспевшие к этому времени.

- Я, например, собрала в корзинку баночку меда (разнотравье), положила сверху огурчики, помидорчики, посыпала вишней, малиной и пойду завтра освящать все это в церковь, - рассказала накануне праздника Мария Иваницкая, прихожанка храма Дмитрия Ростовского в Барнауле.

А вот исследовательница народных традиций Наталья Васильева собрала к Медовому спасу 14 августа букет из калины, подсолнуха, ноготков, мяты и головки мяты.

- Букет не обычный, а символичный. Калина здесь отвечает за крепкое женское начало, подсолнух - за надежду и веру, ноготки - за здоровье, мята - за умиротворение, полынь - за примирение, мак - за плодородие, - рассказала фольклористка.

С древних времен пчеловоды в утро Медового спаса, перекрестив ульи, несли медовое лакомство в храм. Яством угощали бродяг, нищих, да и вообще всех желающих. По словам Натальи Васильевой, накануне спаса хорошие хозяйки пекли блины, булочки и пончики с маком и медом.

- По христианским традициям, этот праздник еще назывался Маковеем, в честь семи ветхозаветных мучеников, но народ издревле это больше связывал с маком, - говорит Наталья. - Мак, который поспевал, в ту пору с наркоманами никто не связывал, девушки даже осыпали им парней, заигрывая и припевая про маки, маковицы и золотые головицы. Это чтобы у парня была мужская сила и детки здоровые рождались.

- На Медовый спас, или Маковей, нельзя было ругаться, вообще быть громкими. И еще считалось, что в этот день девицы и взрослые женщины, как замужние, так и вдовушки, могли попросить ангела-хранителя о прощении всех грехов. И они прощались. Лучше, конечно, это сделать под колокольный звон, под куполами, - добавила фольклористка.

Ну и конечно, тем, кто соблюдает православные традиции, следует помнить, что 14 августа в Медовый спас начинается Успенский пост. По правилам поста, первый - довольно строгий день, но мед, овощи ягоды и фрукты, а также вчерашнюю выпечку есть можно.

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