Радиофобия: опасны ли вышки мобильной связи для человека

В последнее время в обществе усилилось внимание к негативному влиянию электромагнитных излучений на здоровье человека. Наиболее часто это связано с вышками мобильной связи, особенно если они установлены рядом с жилыми домами.

В связи с этим Роскомнадзор разъясняет, насколько опасно такое соседство и может ли излучение базовых станций операторов связи нанести вред здоровью.

Для повышения качества мобильной связи на территории России операторы связи ежегодно запускают все больше станций. Прогресс движется вперед, и требования к скорости связи увеличиваются. Чем больше будет установлено антенн, тем лучше будет качество связи.

Увеличение базовых станций, в том числе вблизи жилых домов или на крышах, может вызывать беспокойство у граждан, то есть радиофобию. Однако на общем фоне радиоизлучения мегаполиса – а это одновременная работа мобильных телефонов, теле- и радиостанций, бытовых электрических приборов, СВЧ-печей, Wi-Fi-роутеров и высоковольтных линий – доля излучения от базовых станций сотовой связи составляет менее одного процента.

Свод правил допустимого уровня электромагнитного поля прописан в санитарных нормах и правилах. Согласно им, размещение вышек планируется так, чтобы снизить до минимума воздействие электромагнитных полей на людей. Расположение антенн рассчитано на то, чтобы основное излучение была направлено выше домов. К тому же излучение не постоянно - ночью загрузка станций почти равна нулю. А если станция находится очень далеко от мобильного телефона, то именно сам телефон работает на пределе мощности в поисках сигнала и в разы увеличивает свое радиоизлучение.

О безопасности излучения базовых станций говорится и в заключении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Все фактические данные, имеющиеся на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что воздействие радиочастотных сигналов, испускаемых базовыми станциями, не приводит к каким-либо неблагоприятным кратко или долговременным последствиям для здоровья", – заключили в ВОЗ.

Даже в непосредственной близости к жилым домам станции не наносят вред человеку. Гораздо больше излучения люди получают от сотового телефона или микроволновой печи. Мощность работы базовой станции 46 ватт, то есть ее влияние – это одна десятая действия "микроволновки".

За соблюдением всех санитарных требований и норм следит Роспотребнадзор, только после его экспертного заключения выдается разрешительная документация на установку базовой станции.

В России госстандарты полностью исключают опасное воздействие электромагнитных волн на организм. Установка и эксплуатация базовых станций и уровень допустимого излучения четко регулируются законом и контролируются госорганами.

Но если опасения все же остаются, всегда можно обратиться в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.