Алтайские онкологи: как репа помогает бороться с раком

«Сказка - ложь, да в ней намек!», - гласит народная мудрость. А может и вправду не зря надрывались дед, бабка, внучка и половина домашних питомцев, пытаясь вытащить из земли обычную репу? Что ценного в этом незаслуженно забытом овоще – разбираемся со специалистами. Собственно, самое время – рачительные садоводы уже могут лакомиться сладкими «корешками», выращенными на своих участках.

- До широкого распространения на Руси картофеля именно репа оставалась основным продуктом на столах и у простых людей, и у знати. И это не случайно: она - не только вкусный и питательный корнеплод, но и отличное натуральное средство для профилактики и лечения многих болезней, в том числе и онкологических, - убеждена врач-диетолог Алтайского краевого онкологического диспансера Оксана Галкина.

Дело в том, что репа, как и знаменитая противораковая брокколи, относится к растениям семейства крестоцветных. Все они являются эксклюзивным источником сульфорофана - органического соединения, придающего этим продуктам характерный горьковатый привкус. Вот это вещество и обладает мощными противораковыми и антибактериальными свойствами. Добавление репы в свой рацион будет отличной профилактикой появления злокачественных опухолей в легких и молочной железе.

Еще одно ценное качество репы заключается в большом содержании клетчатки.

- В одной порции (примерно 100 граммов) содержится около 4 грамм грубых пищевых волокон, - напоминает Оксана Галкина. - Регулярно употребляя этот овощ, можно забыть о запорах, являющихся одним из ключевых факторов, провоцирующих рак толстой и прямой кишки.

Так что: «мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку» и все - за репкой! Укреплять здоровье и запасаться полезными витаминами на долгую сибирскую зиму.

Важно!

Помимо репы к семейству крестоцветных относятся также все виды капусты, хрен, редька, редиска, брюква, кресс-салат и зелень горчицы. Все они являются ценным источником сульфорофана.

В то же время врачи предупреждают, что из-за большого содержания органических кислот репу с осторожностью нужно употреблять или вовсе исключить из рациона людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью, холециститом, панкреатитом, колитом, желчекаменной болезнью, сахарным диабетом и пищевой аллергией.

Также специалисты напоминают: если вы хотите сохранить содержащиеся в репе и других овощах семейства крестоцветных ценный сульфорафан, употребляйте их сырыми или готовьте максимально щадящим способом. Варка, жарка и длительное тушение не оставят от полезных свойств ни следа.

Рецепты из репы от диетолога

Диетолог Оксана Галкина поделилась несколькими простыми и доступными рецептами правильных блюд из репы.

Витаминный салат

Понадобится: две средних репки, одна морковка, сок лимона и соль по вкусу, немного сметаны и подсолнечного масла без запаха, свежая зелень.

Корнеплоды нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Выложить полученную нарезку в салатник, посолить и перемешать. Добавить смесь лимонного сока и растительного масла. Перед самой подачей на стол добавить сметану и посыпать зеленью.

Пареная репа

Возьмите несколько корнеплодов, помойте, почистите и порежьте толстыми кружочками. Положите в рукав для запекания, посолите по вкусу и добавьте 3 - 4 ложки воды, сделайте прокол для выхода лишнего пара. Очень важно не переборщить с водой, чтобы репа получилась именно пареная, а не вареная!

Разместите рукав с репой на противне и поставьте в духовку на час-полтора. При подаче можно сдобрить сливочным маслом, сметаной, а также медом или вареньем – для сладкоежек.

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