Алтайские онкологи: Как малина помогает бороться с раком

Совсем недавно ученые доказали, что малина это не только прекрасное жаропонижающее средство, но и отличное натуральное средство для борьбы с раком. Специалисты из университета Клемсона (Clemson University, США) давали лабораторным животным со злокачественными опухолями кишечника вытяжки из малины. В результате более 90% опухолевых клеток погибали.

Действительно, малина в большом количестве содержит вещества, обладающие противоопухолевыми свойствами. Например, эта ягода входит в десятку продуктов, богатых антиоксидантами, оказывающими противовоспалительное действие на организм. Кроме того, в ее состав входит эллагиновая кислота, которая препятствует бесконтрольному делению генетически поврежденных, в том числе и раковых, клеток.

- При этом нужно понимать, что малина как натуральный и безусловно, очень полезный продукт, может помочь в профилактике и развитии злокачественных опухолей. Но полноценным лекарством, панацеей, от рака считать ее все же не стоит, - напоминает врач кабинета профилактики Алтайского краевого онкологического диспансера Юлия Димитриади.

А вот в чем наверняка можно положиться на малину, так это в укреплении здоровья и иммунитета. Эти удивительно вкусные ягоды - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В них вы найдете большое количество витаминов группы В, витамина С и Е, калия, магния, фосфора, фолиевой кислоты и железа.

- Малина – отличный продукт для здорового питания, - уверена врач-диетолог Оксана Галкина. – Несмотря на сладость и аромат из общей массы сахара в ней содержится не более 10%, а калорийность 100-граммовой порции свежей красной малины составляет примерно 40-50 килокалорий.

В то же время врачи напоминают, что малина противопоказана аллергикам. От злоупотребления этой ягоды может обостриться сахарный диабет, подагра и болезни почек – из-за повышенного содержания пуринов. С осторожностью нужно ее есть и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно онкологическими – высокая концентрация органических кислот может привести к раздражению слизистой и болям живота.

- Лучшие способы заготовки малины – сушка, обязательно в тени (!), и заморозка: в таком виде ягода сохранит большую часть своих полезных веществ. Варенье тоже полезно, однако, например, диабетикам его лучше ограничить: из-за сахара в нем содержится очень много углеводов», - предупреждает Оксана Галкина.

А в остальном – welcome! Наслаждайтесь малиновым сезоном! Кстати, как раз сегодня отмечается удивительный праздник - день пирожков с малиновым вареньем. Что может быть уютнее и добрее?

Кстати

Редакция «КП» желает вам здоровья и малинового настроения и дарит проверенный рецепт вкуснейшего малинового пирога:

Вам понадобится:

- мука пшеничная – 300 -350 гр;

- сметана 20% жирности – 200 гр;

- сахар – 200 гр;

- свежая малина – 200 гр;

- яйца (крупные) – 2 штуки;

- рафинированное растительное масло – 100 мл;

- разрыхлитель теста – 10 гр;

- ванилин – щепотка.

Способ приготовления:

Все продукты для пирога должны быть комнатной температуры.

Сразу включаем греться духовку на 180 градусов. Параллельно готовим сухую смесь: соединяем муку и разрыхлитель, все тщательно перемешиваем и просеиваем, чтобы сыпучие компоненты равномерно распределились по всему объему.

В отдельной емкости соединяем яйца, сахар и ванилин. Взбиваем, пока практически весь сахар не растворится, а масса не побелеет и не увеличится в объеме. Следом кладем сметану и вмешиваем ее в яичную массу.

Наливаем растительное масло и тоже недолго вмешиваем его. Не забудьте оставить буквально 1 чайную ложку масла для смазывания формы.

В конце просеиваем в жидкую основу сухую смесь. В готовом виде тесто для пирога получается очень нежным и напоминает остывший заварной крем. Оно не растекается и держит форму.

Выкладываем в предварительно смазанную маслом форму для выпекания примерно треть теста и равномерно распределяем его. Кладем часть ягод. Распределяем еще часть теста и кладем ягоды. Также формуем и третий слой - в результате малина будет равномерно попадаться по всему тесту.

Выпекаем пирог около 1 часа при 180 градусах до румяного цвета. Затем достаем пирог и даем ему немного остыть в форме - минут 10. При желании вы можете посыпать выпечку сахарной пудрой.

Попробуйте, не пожалеете!