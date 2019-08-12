«Лес — наш» или как воспитать экологически грамотное поколение

Многие жители Барнаула предпочитают отдыхать летом среди сосен и елей – в Ленточном бору. Но далеко не все ответственно завершают свое пребывание на природе, оставляя после себя бутылки, пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты и прочие «дары» цивилизации. Тем более неприятно, когда ты сам живешь в непосредственной близости к лесу и вынужден ежедневно наблюдать, как копится мусор. Что делать? Совершенно точно — не пускать этот процесс на самотек, а призывать своих земляков к ответственному лесопользованию. Точно так же подумала жительница краевой столицы Инна Толкачева и решила организовать стихийный субботник, бросив клич по соцсетям.

— Я живу через дорогу от ленточного бора. Часто гуляю в лесу с ребенком. И просто поражает скорость, с которой здесь накапливается мусор, — говорит Инна. — Для меня такое поведение людей не понятно. Идея о том, что нужно беречь окружающую среду, должна быть заложена еще со школьной программы. Поэтому мы решили провести субботник вместе с детьми. Обратились за помощью к власти, к неравнодушным людям, своим сторонникам, которые бы помогли решить эту проблему.

Фото Анны Скоробогатовой

На зов девушки отозвались другие жители города, ее поддержали крупные паблики в соцсетях, барнаульский региональный оператор “ЭКО-Комплекс”, Общероссийский народный фронт.

— Это здорово, — считает Инна, — потому что я и хотела объединить всех этих людей. Если мы будем работать сообща, то сможем решить даже самую сложную проблему. Ну, и если культурных отдыхающих здесь станет больше, то некультурным будет просто неудобно мусорить.

Глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк отмечает, что место субботника выбрано неслучайно. Оно отмечено на интерактивной карте стихийных свалок.

- И когда местные жители решили провести здесь уборку, мы вместе с барнаульским региональным оператором с радостью откликнулись на эту идею, - рассказывает он. - В своих соцсетях мы часто приглашаем людей на такие субботники. В этот раз анонс мероприятия у себя разместил самый крупный паблик региона, Barnaul22, поэтому сегодня пришло столько людей. Радует, что здесь и ребятишки, которым тоже не все равно на чистоту нашего леса. Экологическое воспитание — это очень важно. Все же знают фразу «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», поэтому, действительно, экология зависит от нашего воспитания и от того, что мы закладываем в умы с самого детства. И потом, когда эти дети вырастут, я надеюсь, что, выезжая на пикник, они не оставят после себя горы мусора, а утилизируют его, как это положено.

Вокруг действительно полно детей — и самых маленьких, и постарше. Подростков привели вожатые пришкольных лагерей, а карапузов — Елена Виноградова, директор частной монтессори-школы.

Фото Анны Скоробогатовой

— Мы сегодня привезли детей вместе с их родителями, причем мамы и папы всегда активно поддерживают вот такие полезные воспитательские мероприятия, — рассказывает директор. — Ведь самое главное — чтобы дети понимали свои действия. После вот таких уборок мы заметили, что дети, съев конфету, фантик не бросают на пол, а ищут урну. И это формирует у ребят правильное экологическое поведение.

Собрав с территории в шесть гектаров все ненужное, участники субботника сложили мусор в выданные им мешки и погрузили их в бункеры-накопители, которые сегодня сюда привез “ЭКО-Комплекс”. Среди пластика, бумажек и ржавых жестянок обнаружили и строительный мусор. В лес он попадает из-за недобросовестных компаний, предлагающих услуги по вывозу отходов, не относящихся к твердым коммунальным.

— Если вы решили заказать машину для вывоза строительного мусора, обязательно нужно требовать чек, подтверждающий факт его захоронения на полигоне, — пояснил журналистам тоже пришедший на субботник начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов. — Если же вам отказываются предоставить такой документ, то почти наверняка мусор вывезут в ближайшую лесополосу.

На субботнике собрали около 70 вместительных мешков с мусором. Теперь на этой территории стало чище. Участники акции просят барнаульцев не загрязнять лес и убирать за собой остатки пикников.