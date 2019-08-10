2019-08-10T15:41:29+03:00
Общество

Под Бийском ремонтируют лагерь, где погиб Данила Ченцов

Он был закрыт с 2015 года, когда случилась трагедия
Анна СЕМИНА
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Лагерь "Факел"Лагерь "Факел"Фото: пресс-службы администрации Бийска
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Под Бийском, рядом с селом Фоминское, рабочие приступили к ремонту детского оздоровительного лагеря «Факел», в котором в 2015 году погиб 14-летний Данила Ченцов.

Напомним, подросток погиб при весьма загадочных обстоятельствах. 20 августа 2015 года участники лагеря должны были провести кросс. Ребята должны были преодолеть дистанцию в 19 километров. Однако до финиша дошли не все. В какой-то момент с маршрута сошел 14-летний самбист Данила Ченцов. Когда и где именно это произошло, ни дети, ни взрослые не смогли понять. Спустя некоторое время приступили к поискам школьника. В итоге только спустя десять суток было обнаружено тело Данила.

Расследование трагедии длилось долго. В итоге на скамье подсудимых оказался бывший директор детского оздоровительного лагеря «Факел» Андрей Недобежкин и директор «Специализированной детско-юношеской школы №3» Сергей Трескин. Суд признал их виновными в гибели подростка и назначил по три года условно. Родные мальчика с таким приговором не согласились, посчитав его слишком мягким и заявили, что будут обжаловать.

С 2015 года тот самый лагерь, где все произошло был закрыт ни не работал. Однако спустя четыре года после гибели Ченцова, глава Бийска Александр Студеникин сообщил о своем решение провести ремонт в «Факеле» и дать ему второй шанс.

Вообще, как пишет «Бийский рабочий», сами горожане тоже с теплотой вспоминают свои летние каникулы, проведенные в лагере. История «Факела» началась еще во времена СССР. Это одно из старейших оздоровительных учреждений такого типа. Его строили как тематический лагерь, все его корпуса и оформление были посвящены теме покорения космоса.

- Там на линейке космонавты садили елочки. Они уже выросли в прекрасные ели. И еще был красивый вид на реку, который теперь загородили уродливым забором, - вспоминают горожане.

На сегодняшний день в наукограде осталось всего три лагеря из десяти.

- У многих бийчан связаны самые добрые воспоминания с загородным лагерем «Факел». Несколько последних лет он не работал. Но в этом году мы приступили к его даже не ремонту, а восстановлению. Краевым бюджетом выделено на эти цели чуть более 30 млн рублей. Город также вложился - на более чем миллион рублей. На данные средства запланирован и уже ведется комплекс работ - ремонт кровли корпусов, фундамента, монтаж разводки отопления, восстановление ограждения и многое другое, - говорит Студеникин. - «Факел» был сезонным местом отдыха, мы же при дальнейшей поддержке региона планируем сделать его круглогодичным. Думаю, это станет достойным продолжением жизни легендарного лагеря!

ИСТОЧНИК KP.RU

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