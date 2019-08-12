Алтайский гребец Андрей Крайтор: Я возвращаюсь в спорт!

Спортсмен, защищающий честь Алтайского края на российском и международном уровне, Андрей Крайтор уже несколько лет не только успешный каноист, но и САП-серфер. Зимой ему сделали серьезную операцию, но спустя несколько месяцев он почти полностью восстановился и снова стал покорять пьедесталы.

По международным правилам

В начале августа в Москве на гребном канале в Крылатском прошел чемпионат России по SUP-серфингу – активно развивающемся во всем мире виде спорта (и в нашей стране в частности). Андрей Крайтор принимал участие во всех трех дистанциях:

- На чемпионате России было три дистанции, согласно правилам международной федерации: спринт - 200 метров, техническая гонка на три километра с перебежками и длинная дистанция - в нашем случае было заявлено восемь километров, - рассказывает спортсмен. - Единственное отличие от международного стандарта - это место проведения: гонка техническая и длинная в идеале должны проходить в открытом водоеме, а лучше, конечно, в море, с прибоем, волной и разными секциями ветра (встречный, боковой и попутный) - только в таких условиях можно продемонстрировать все навыки в гоночном САП-серфинге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/725350" frameborder="0"></iframe> Профайл Андрея Крайтора с чемпионата России по САП-серфингу.Автор: Russian Surfing Federation

По итогам соревнований Андрей Крайтор стал абсолютным чемпионом России – он победил на всех трех дистанциях! Это позволило ему завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в Китае с 24 по 27 октября.

Уровень соперников растет

По словам Андрея, за два года (впервые он участвовал в ЧР по САП-серфингу в 2017 году) уровень спортсменов определенно вырос, появились новые имена, о которых раньше не было известно, причем как и у мужчин, так и среди женщин.

- В целом принимало участие около 30 спортсменов, но стоит понимать что это, так называемый, уровень профессионалов, на дорогостоящем оборудовании, которые на САПе именно тренируются. Это не любители просто прогуляться. Их вообще в десять раз больше, о чем свидетельствует рекорд Гиннеса: во Владивостоке около 900 человек одновременно вышли на воду! – говорит Крайтор.

Несмотря на то, что сап-серфинг еще только развивается в России, Андрей оценивает уровень подготовки самого турнира на «хорошо», но поработать еще есть над чем. Самое главное, что появляется новый опыт.

Андрей Крайтор (в центре) на ЧР по сап-серфингуФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Спортивная часть соревнований была на высоком уровне, проведением гонки занималась Лена Терехова. У нее большой бэкграунд с гребли, и опыт участия в международных стартах в САПе, что в совокупности помогло провести замечательно гонку. Конечно, место проведения - гребной канал - не самое проходимое место возле воды, и зрителей, кроме друзей участников, не было - это грустно. И, конечно, на таких мероприятиях должна быть развлекательная программа на берегу для привлечения любителей и просто обычных людей, семей, которые могут проводить активно и весело выходные и тем самым популяризировать спорт в массы. Над этим стоит поработать. Изобретать ничего не нужно, просто взять пример с топовых ивентов Европы.

Крайтор-тренер

Скорее всего следующий старт Крайтора состоится в начале сентября в Германии, где пройдет ICF WORLD CUP.

- Это топовое соревнование, которое проводится совместно с одной из главных лиг в САПе (EuroTourSup). Там будут все мировые звезды. Гонка пройдет на Балтийском море, что обещает много зрелища, - говорит Крайтор.

А вот затем он отправится на чемпионат мира в Китай.

- Чемпионат мира в Китае от ICF (International Canoe Federation – прим.ред.) пройдет впервые. Я участвую в нем и как член Международной Комиссии, а также буду гонятся как спортсмен. Гонка будет на море, там, где проходили соревнования винд-серфинга в период Олимпийских Игр-2008, так что я думаю все будет на высшем уровне, - уверен спортсмен.

Кстати, с Китаем он связан давно и прочно. После операции Андрей некоторое время не мог тренироваться, поэтому отправился в Поднебесную в качестве тренера:

- В лодке я сам пока не гребу, но тренирую женскую спринтерскую команду Китая, - рассказывает гребец. - Через две недели будем стартовать на чемпионате мира. Там и посмотрим как у меня дела с греблей в качестве тренера.

Почти восстановился

Сам спортсмен, конечно же, надеется и делает все для того, чтобы как можно быстрее снова начать грести в каноэ. Ведь он в первую очередь именно гребец. А работать над собой всегда проще, когда есть те, кто за тебя искренне переживает и верит в твои успехи.

- Самочувствие намного лучше, я практически восстановился после операции - могу выполнять 85 процентов всех активностей, хотя время восстановления было трудное. Хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить президента Алтайской федерации гребли Юрия Шамкова. Именно он помог мне сделать эту операцию у спортивного хирурга и я возвращаюсь в спорт! Для меня это очень важно! – говорит Андрей Крайтор.

Андрей после операцииФото: из личного архива героя(ев) публикации

А пока он продолжает разрезать водную гладь стоя на САПе:

- Как известно, я представляю Алтайский край, но в нашем регионе нет региональной федерации серфинга, пока что мне приходится ездить на чемпионат России за свой счет, надеюсь, что в будущем эта ситуация изменится!