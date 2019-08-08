В горах Алтая во время камнепада погибла туристка

Туристы из Екатеринбурга приехали в Горный Алтай, чтобы отдохнуть и сходить в поход. Однако все закончилось трагедией. Из-за чего произошёл камнепад – до сих пор непонятно. Погода была благоприятная, техника безопасности полностью соблюдена…

Под властью стихии

Группа из восьми туристов приехала в Усть-Коксинский район 2 августа. Уже на следующий день отдыхающие зарегистрировались в местном отделении МЧС, оставив свои данные и описав маршрут похода.

3 августа туристы отправились в горы по обычному туристическому пути, который не представлял особой опасности. Погода стояла хорошая. Но уже во вторник, 6 августа, в районе озера Дарашколь группа попала под мощный камнепад. Пострадали два человека: 26-летняя девушка и 37-летний мужчина. Туристы экстренно связались со спасателями, для их эвакуации вылетел вертолет. Уже по пути в больницу из-за полученных травм девушка скончалась. Пострадавшего мужчину доставили в больницу Горно-Алтайска.

- О трагедии нам сообщили сразу же - туристы были эвакуированы своевременно, планировалась госпитализация девушки, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Предварительно группа туристов зарегистрировалась, мы с ними провели инструктаж. Причины происшествия будут узнавать представители следственного комитета, - рассказала начальник группы обеспечения информационного взаимодействия ГУ МЧС по Республике Алтай Светлана Ляшко.

Группа должна была завершить туристический маршрут 16 августа. Республиканский следственный комитет уже начал проверку по факту гибели женщины в результате камнепада.

Только цифры

В 2019 году на территории Республики Алтай произошло 16 происшествий с туристами, в которых травмировано 5 человек, погибло 11, спасено 16.

В настоящее время на маршрутах находятся 156 туристических групп, это 1534 человек.

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