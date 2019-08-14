Успенский пост-2019: когда начинается и что можно есть

С 14 августа у православных христиан начинается Успенский пост. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.

- Успенский пост отмечается в память о Божией матери. Она помогает нам на жизненном пути, поэтому надо попоститься, тем более, что всего две недели, - говорит отец Александр Микушин.

Успенский пост-2019 начинается с праздника Медовый спас 14 августа. В этот день принято освящать в храмах мед нового урожая, а также фрукты и овощи. Лучше всего, если в дни поста православные будут употреблять в пищу именно эти дары природы и забудут хотя бы на время мясо и мясные продукты, молочные продукты, яйца, морепродукты и рыбу. Послабление можно сделать только в праздник Преображения Господня 19 августа, когда допускается есть рыбу.

Самое важное - в любой пост желательно входить только с отличным здоровьем, ведь исключения целого ряда продуктов может негативно сказаться на организме. В особенности это касается детей. Постная еда не всегда им подходит. Все эти вопросы лучше обсудить со своим духовником.

- Это обычный пост, но если человек, допустим, не может исключить из своего рациона молоко, пусть оставит, но хотя бы исключит мясо и яйца. А остальное - вкушает. Если врачи по здоровью человеку рекомендуют пищу с белком и кальцием, то есть творог, сметану, молоко – пусть ест, но исключит остальную животную пищу. Также можно есть каши, фрукты, овощи, орехи, - говорит Александр Микушин.

Согласно некоторым монастырским уставам, по дням предписывается следующее питание:

- понедельник, среда, пятница - сухоядение,

- вторник, четверг - вареная пища без растительного масла,

- суббота, воскресенье - допускаются растительное масло и вино.

А еще под большим запретом венчания, свадьбы и крещения.

- Мы прославляем Успение Божией Матери, она не просто умерла, она перешла в мир иной к своему сыну Иисусу Христу. Ее смерть была, как сон. Так что все развлечения, в особенности свадьбы и венчания, лучше отложите на потом, - добавляет священник.

Завершается Успенский пост-2019 накануне праздника Успения пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

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