Экскурсия в «Сказку»: как выглядит изнутри строящееся здание барнаульского театра кукол

На улице Пушкина, 41 работа кипит. Строители доводят до ума последние штрихи нового здания театра кукол «Сказка». Корреспондент «Комсомолки» побывала в строящемся храме искусства и увидела, какой он изнутри.

Проект "Сказки"Фото: Олег УКЛАДОВ

Как только входишь на территорию стройки первое, что бросается в глаза –каркас большущего купола. Эта громадина весит примерно 3,5 - 4 тонны. Сейчас сварщики варят крепление конструкции, чтобы в дальнейшем его можно было обшить. Судя по фотографиям проекта кукольного театра, купол разместят над главным входом.

Заходим внутрь. В огромном фойе пахнет строительной пылью, рабочие, отвлекаясь от своих привычных обязанностей, поспешно отходят в сторону, не часто им приходится видеть на площадке журналиста с фотографом. Впереди освещенная солнечным светом лестница, которая так и манит скорее подняться наверх.

Первый этаж. ХоллФото: Олег УКЛАДОВ

Поднимаемся. Мне объясняют, что все стены в театре зашпаклеваны, сейчас ждут когда привезут двери и керамическую плитку. Здание не простое, поэтому большинство материалов приходится заказывать. Прохожу в святую святых – зрительный зал. Он кажется не очень большим (рассчитан на 200 зрителей), поэтому даже несмотря на стройку, создается камерная атмосфера.

Зрительный залФото: Олег УКЛАДОВ

Проходим чуть дальше – сцена. Сейчас там устанавливают механическое оборудование, с его помощью потом будут поднимать, и передвигать сказочные декорации. Также в помещении специалисты сейчас работают с электрикой.

Пространство за сценойФото: Олег УКЛАДОВ

- Это здание достаточно сложное, после него не страшно строить ничего. Да и много нового узнаешь благодаря таким проектам. Это хорошая практика, - подмечает бригадир.

Идем на чердак. Там очень светло, потому что крышу еще доделывают и пока она накрыта прозрачной строительной пленкой. Приятно пахнет свежим деревом. Меня заверили, что крыша эта очень прочная и ей не страшна любая сибирская непогода. Кстати, именно через специальные отверстия в крыше позже краном будут поднимать на чердак вентиляционное оборудование.

Чердак кукольного театраФото: Олег УКЛАДОВ

Стоит отметить, что ранее театр кукол «Сказка» обещали сдать в эксплуатацию летом этого года. Но этого не произошло по объективным причинам.

- Задержки произошли потому, что когда зимой начались работы, несколько недель стояли сильные морозы, в которые строители не работали. И прошлым летом на Пушкина прокладывали ливневую канализацию, тут все было перекрыто и это затрудняло подъезд техники. Примерно на эти сроки, в которые рабочие не могли продолжать строительство, и были продлены работы. До конца этого года здание планируют ввести в эксплуатацию, - пояснили в пресс-службе Минстроя Алтайского края.

Крыша кукольного театраФото: Олег УКЛАДОВ

К слову, застройщиком «Сказки» стала строительная компания «Селф». Она известна не только оригинальными жилыми комплексами, но и построенными социальными объектами. Так дело рук «Селфа» - перинатальный центр «Дар», средняя общеобразовательная школа № 135, реставрация гостиницы «Алтай», реставрация исторического здания Городской думы на проспекте Ленина. И это только часть списка. Также благодаря этой строительной компании Художественный музей Алтайского края, который находится в центре Барнаула, наконец-то будет достроен. В общем, достижений у «Селфа» много, так что жителям краевой столицы остается только предвкушать открытие сказочного кукольного театра.