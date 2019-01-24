2019-01-24T08:09:07+03:00
Общество

Уникальная лепнина, статные колонны: Гостиница «Алтай» открывается после реставрации

Собственники вложили в проект огромные средства
САПОЖКОВА Александра
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Фото с сайта Управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского краяФото с сайта Управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края
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Здание первой гостиницы нашего края – «Алтай» - открывается после реставрации 25 января. Напомним, оно расположено на пересечении пр. Ленина и ул. Анатолия.

- При всех нововведениях, здание гостиницы сохранило свой исторический облик, - рассказывают в Управлении госохраны объектов культурного наследия Алтайского края. - Сделан ремонт фасада и интерьеров здания-памятника. Уникальная лепнина, статные колонны с капителями в холлах, широкая парадная лестница позволят гостям проникнуться атмосферой довоенного неоклассицизма.

Довоенный неоклассицизм вполне удачно сочетается с современностью – здесь 79 номеров разной категории, лаундж-зона, кафе.

Отмечается, что проект реставрации подготовлен творческой мастерской архитектора Александра Деринга. В качестве подрядной организации выступила строительная компания «Селф».

- Это большой и сложный проект. Уровень реставрационных работ – невиданный! Решения по реставрации и воссозданию деталей фасадов и интерьеров поразительны для нашего времени! - поделился в «Фейсбуке» Александр Деринг.

По словам Деринга, собственники вложили в проект огромные средства (точная сумма не называется). Над ним трудились архитекторы, дизайнеры интерьеров, лепщики и декораторы, айдентики (разработчики фирменного стиля), отделочники и строители.

В ближайшее время «Комсомолка» подготовит фоторепортаж из гостиницы.

Справка:

Гостиница «Алтай» на 217 мест была построена в 1941 году. Это типичный образец гостиницы советских городов конца 1930-х - начала 1940-х годов. За основу был принят красноярский проект гостиницы на 71 номер. Над барнаульским проектом работали архитекторы В.Л. Казаринов и А.В. Баранский, инженеры - Ф.А. Пестов, А.И. Сальников, М.И. Лаптев. В здании присутствуют черты стиля неоклассицизма и ар-деко. Сейчас гостиница - объект культурного наследия регионального значения.

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