«Объявим голодовку». Жители двух домов в Барнауле три месяца сидят без горячей воды

Жители двух многоквартирных домов на ул. Кулагина, 4 и пр. Калинина, 22 сидят без горячей воды уже три месяца. И вполне возможно, что она появится только с началом отопительного сезона. Люди жаловались в мэрию и госинспекцию, но вопрос не решается. Суммарно страдают собственники 77 квартир.

Разыскивается горячая вода

Горячая вода в обоих домах пропала 8 мая 2019 года. Люди ждали ее через месяц, но краны отвечали молчанием.

«В начале июля из крана с горячей водой текла холодная полным напором. Мы еще решили, что подключат 10-го – но нет», - рассказала «КП-Барнаул» жительница одного из домов Лариса Васильева.

Дом на ул. Кулагина, 4. Фото: yandex.ru/maps

Ранее теплоноситель в дом поставляли с Барнаульского меланжевого комбината (БМК), но управляющие компании «Смарт» и «Наследие» расторгли с ним договор и заключили с "Барнаульской генерацией" (принадлежит СГК). Сначала люди обрадовались: горячая вода стала течь постоянно.

«До этого в теплое время года она появлялась посменно: две недели была, две недели пропадала. В последнее время перед расторжением договора вода появлялась каждый день, но с 21 до 22 часов», - говорит Лариса Васильева.

В доме на ул. Кулагина, 4 даже провели реконструкцию бойлерной установки (водонагревателя). Казалось, жизнь налаживается. Когда пуск горячей воды задержался на две недели, совет дома составил претензию в адрес "УК "Смарт". Но им ответили отпиской, в которой ничего конкретного не обещали. Тогда люди стали жаловаться в мэрию и госинспекцию.

Дом на пр. Калинина, 22. Фото: yandex.ru/maps

«Держим вопрос на контроле»

Через некоторое время из ответов властей выяснилось, что «горячее водоснабжение в домах отсутствует из-за завершения отопительного периода». Труба, по которой вода поступала в дома, принадлежит «Меланжисту Алтая», а не СГК. А раз договор с БМК расторгли, то и воду он подавать не обязан.

Госинспекция грозила внеплановой выездной проверкой УК, комитет по энергоресурсам города заявил, что «организует претензионную работу УК к «Барнаульской генерации» с целью обязать компанию поставлять горячую воду круглогодично». Чиновники отчитались, что ситуация «находится на контроле», но от этого контроля вода не появляется.

«Дома у нас ветеранские. Бывшие работники «Меланжиста Алтая» в них живут. Я маму свою 89-летнюю в тазике купаю. А нам даже сроки включения воды не говорят! Я сколько раз звонила в администрацию, жаловалась, мне отвечают: мы знаем про вашу проблему. А что толку от этого знания?», - возмущается Лариса Васильева.

Люди уверены, что до начала отопительного сезона горячей воды они не дождутся.

«СГК просто «Меланжисту Алтая», видимо, не хочет аренду трубы оплачивать. Мне работник из теплоцентрали говорил, что есть планы расконсервировать какой-то трубопровод и пустить горячую воду через него. Но, похоже, не вышло. К проблеме должны подключиться власти города, а не отписки строчить», - считает пенсионерка.

«Это прописано в договоре»

В пресс-службе компании СГК прокомментировали ситуацию: «Горячее водоснабжение жилых домов по адресам ул. Кулагина, 4 и ул. Калинина, 22 осуществляется только в отопительный период по причине того, что тепловая сеть, к которой подключены эти объекты, является частной собственностью. Из-за этого «Барнаульская теплосетевая компания» (подразделение СГК) не может самовольно эксплуатировать этот участок коммуникаций».

Выяснилось, что такие условия указаны в договорах теплоснабжения, заключенных с управляющими организациями УК «Смарт» и УК «Наследие», обслуживающими эти дома. БТСК направила в адрес собственника коммуникаций письмо с просьбой включить сеть в работу. В случае положительного решения собственника горячее водоснабжение для жителей этих домов восстановят в кратчайшие сроки, сообщили «КП-Барнаул» в пресс-службе СГК.

Горячая вода.Фото: Дарья САВЕНКО

Однако жители двух многострадальных домов в счастливое разрешение ситуации уже не верят. Люди считают, что решать вопрос с эксплуатацией трубы в этом году уже никто не будет - через полтора месяца уже начнется отопительный сезон.

«За три месяца не решили, а сейчас начнут? Сомнительно. И вообще: если это частная собственность, как муниципалитет (а наша УК муниципальная) допустил заключение такого кабального договора, который нарушает законодательные нормы РФ, в том числе СанПиН? Нам при расторжении договора с «Меланжистом Алтая» на общем собрании собственников говорили, что постоянно будет горячая вода», - резонно заметила Лариса Васильева.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, пенсионерка видит только один выход: объявить коллективную голодовку. Перед тем, как пойти на такие радикальные меры, жители домов планируют составить коллективное обращение в прокуратуру.

«КП-Барнаул» призывает надзорное ведомство обратить внимание на эту проблему и считать эту публикацию официальным обращением. Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий.

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