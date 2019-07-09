«Чья-то бывшая»: бийчане пытаются определить вид змеи, обнаруженной на дороге

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-09T15:46:38+03:00

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Бийчане пытаются определить вид змеи, которую горожанин обнаружил на дороге в промзоне. Предположительно, она относится к неядовитому узорчатому полозу, но у жителей наукограда есть свои варианты ответа.

Фото змеи появилось в паблике «Инцидент Бийск».

- Кто знает, что за змея? Найдена на дороге в промзоне. От чего умерла - непонятно, вроде целая, - пишет автор поста Василий.

Один из комментаторов, Дмитрий Евсюков, пошутил, что рептилия – «чья-то бывшая [девушка]». А Павел Ульянов отметил в шутку, что змея погибла после осознания, что она попала в Бийск. Автору поста даже предположили поцеловать её, ожидая превращения в принцессу. Многие же отнеслись к посту серьезно и посчитали, что это гадюка.

Как напоминает «Бийский Рабочий», в Алтайском крае обитают четыре вида змей: щитомордник, гадюка (чаще всего - гадюка обыкновенная, но встречается и степная), узорчатый полоз и уж обыкновенный. Два первых вида ядовиты, два последних – безвредны.

Судя по фотографиям, на фото представлен узорчатый полоз, но стопроцентно определить вид змеи может только специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU