2019-08-06T10:53:16+03:00
Общество

Новая жизнь для вещей: жительница Барнаула кистью «оживляет» джинсовки

В будущем девушка планирует превратить хобби в бизнес
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Роспись на джинсовкеРоспись на джинсовкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула Мария Майер уже полгода занимается росписью одежды. С помощью кисти и красок она может превратить самую заурядную вещь в уникальную. Про таких говорят - руки растут из правильного места. В будущем девушка даже планирует открыть свой магазин.

Рисует Мария с детства. Все как положено – корочка из художественной школы и постоянно чешущиеся руки из-за тяги к кисточкам и краскам. Однако после окончания колледжа, где она училась на архитектора, взяла перерыв в своей творческой деятельности…

Полгода назад Мария нашла себе необычное хобби. Началось все с того, что подруга попросила знакомую художницу разрисовать ей джинсовку: пара штрихов и рисунок готов. Эскиз девушка придумала сама. Казалось бы, немного ярких красок и вещь смотрится совершенно иначе.

Первый рисунок на джинсовке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первый рисунок на джинсовкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На данный момент это хобби. Рисую для себя и на заказ, но мечтаю сделать это работой. Мне многому нужно учиться еще. Нужны опыт и деньги, чтобы открыть свою студию, - рассказала Мария корреспонденту «Комсомолки».

На разрисовку одной вещи, в среднем, уходит около 3-4 дней. Сначала Мария и заказчик работают над эскизом. Далее – на джинсовую одежду наносится грунт. Ровно сутки требуются для того, чтобы материал высох. И тут начинается самое интересное – процесс творения.

Роспись джинсовки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роспись джинсовкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я использую акриловые краски на водной основе, специальные для ткани. Грунт наносим для того, чтобы краска хорошо ложилась на ткань, а цвета не теряли свою яркость. На ткани рисую эскиз фломастером. После того, как мы написали нашу работу, нужно обязательно отпарить с обратной стороны в течение пяти минуток. Все, работа готова, - делится формулой успеха девушка.

У многих возникает закономерный вопрос – не исчезнет ли рисунок при первой же стирке. Однако, как уверяет Мария, ручная роспись одежды – это качественно.

Роспись джинсовки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роспись джинсовкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Чтобы рисунок не смывался, и не выгорал, нужен уход, как и за другой любой вещью. Стираем на щадящем режиме либо вручную, и ваша вещь прослужит вам долго, - отметила собеседница.

Вернуть жизнь при помощи росписи можно любому элементу гардероба, однако от ткани многое зависит. По словам Марии, она пробовала рисовать на футболке и коже, однако краска на данные материалы плохо накладывается. Джинсовая ткань для росписи подходит идеально. Причем рисунок отлично смотрится не только на куртке, но и на брюках.

Роспись на джинсах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роспись на джинсахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, помимо росписи одежды девушка пишет картины. И пусть художеством занимаются многие, Мария конкуренцию не признает.

Роспись кедов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роспись кедовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Насчет конкурентов - для меня их нет. И я не думаю об этом. Каждый вдохновляет людей по-своему. Искусство - это огромный мир, - подчеркнула героиня.

Рисунок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

РисунокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Читайте также:

Новосибирская художница нарисовала типичного барнаульца

Ирина Познякова, которая живет в Новосибирске, показала свою необычную серию рисунков. На них изображены стереотипы о сибиряках. Фотографиями саркастичных творений поделился ее брат в своих соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хлам как искусство: современные художники все чаще используют в своих произведениях такой «неэстетичный» материал, как бытовой мусор
Художники заставляют задуматься, что же человечество оставит после себя. Пустыню, заваленную отходами, или что-то более осмысленное?
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Виктор Томенко взял на личный контроль строительство детсада в Камне-на-Оби
В Алтайском крае "мумифицируют" автомобиль оружейника Калашникова
В центре Барнаула из-за ремонта трамвайных путей перекроют две улицы
АлтГТУ готовится к проведению масштабных социально значимых молодежных форумов
Рядом с центром ГУ МВД России по Алтайскому краю запретили парковку
Арестован водитель, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле
Жительница Барнаула украла оставленный в продуктовой тележке кошелек
Житель Алтайского края потерял 40 тысяч рублей при продаже квартиры
В Алтайском крае хотят построить шесть многофункциональных поликлиник
Погода на 7 августа 2019 года в Барнауле: +30 градусов
Медики предложили подростку вырастить полип
На Алтае мужчина воткнул нож в бок соседа за кражу конской упряжи
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Анна Евдокимова в черном платье без изысков появилась на фестивале в честь отца
В Алтайском крае решили восстановить вырубленный сплошняком лес
В Барнауле кроссовер сбил мотоциклиста
В Барнауле стартовала ярмарка меда
Колледж АлтГТУ приглашает получить востребованную профессию
В Барнауле погасли светофоры
СМИ: на Алтае мужчина облил бензином и поджег свою жену
Шаманы, прекратите. В Алтайском крае прошел сильный град
В пьяном угаре барнаулец зарезал собственного брата
Алтайский край захлестнула магнитная активность
В Барнауле пройдет фестиваль фермерской еды "Свое"
На какие проекты образования Алтайский край потратит 2,5 млрд рублей
Парикмахер поделилась видео-уроком стильной летней укладки
Под Барнаулом водитель мотоцикла устроил ДТП и бросил друга умирать