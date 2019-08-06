Новая жизнь для вещей: жительница Барнаула кистью «оживляет» джинсовки

Жительница Барнаула Мария Майер уже полгода занимается росписью одежды. С помощью кисти и красок она может превратить самую заурядную вещь в уникальную. Про таких говорят - руки растут из правильного места. В будущем девушка даже планирует открыть свой магазин.

Рисует Мария с детства. Все как положено – корочка из художественной школы и постоянно чешущиеся руки из-за тяги к кисточкам и краскам. Однако после окончания колледжа, где она училась на архитектора, взяла перерыв в своей творческой деятельности…

Полгода назад Мария нашла себе необычное хобби. Началось все с того, что подруга попросила знакомую художницу разрисовать ей джинсовку: пара штрихов и рисунок готов. Эскиз девушка придумала сама. Казалось бы, немного ярких красок и вещь смотрится совершенно иначе.

Первый рисунок на джинсовкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На данный момент это хобби. Рисую для себя и на заказ, но мечтаю сделать это работой. Мне многому нужно учиться еще. Нужны опыт и деньги, чтобы открыть свою студию, - рассказала Мария корреспонденту «Комсомолки».

На разрисовку одной вещи, в среднем, уходит около 3-4 дней. Сначала Мария и заказчик работают над эскизом. Далее – на джинсовую одежду наносится грунт. Ровно сутки требуются для того, чтобы материал высох. И тут начинается самое интересное – процесс творения.

Роспись джинсовкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я использую акриловые краски на водной основе, специальные для ткани. Грунт наносим для того, чтобы краска хорошо ложилась на ткань, а цвета не теряли свою яркость. На ткани рисую эскиз фломастером. После того, как мы написали нашу работу, нужно обязательно отпарить с обратной стороны в течение пяти минуток. Все, работа готова, - делится формулой успеха девушка.

У многих возникает закономерный вопрос – не исчезнет ли рисунок при первой же стирке. Однако, как уверяет Мария, ручная роспись одежды – это качественно.

Роспись джинсовкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Чтобы рисунок не смывался, и не выгорал, нужен уход, как и за другой любой вещью. Стираем на щадящем режиме либо вручную, и ваша вещь прослужит вам долго, - отметила собеседница.

Вернуть жизнь при помощи росписи можно любому элементу гардероба, однако от ткани многое зависит. По словам Марии, она пробовала рисовать на футболке и коже, однако краска на данные материалы плохо накладывается. Джинсовая ткань для росписи подходит идеально. Причем рисунок отлично смотрится не только на куртке, но и на брюках.

Роспись на джинсахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, помимо росписи одежды девушка пишет картины. И пусть художеством занимаются многие, Мария конкуренцию не признает.

Роспись кедовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Насчет конкурентов - для меня их нет. И я не думаю об этом. Каждый вдохновляет людей по-своему. Искусство - это огромный мир, - подчеркнула героиня.

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