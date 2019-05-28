Аборты, ранний секс и смена половых партнеров: как женщины провоцируют себя на онкологию

28 мая отмечается день защиты женского здоровья. Накануне этой даты корреспондент «Комсомолки» пообщалась с врачом Алтайского краевого онкологического диспансера Кристиной Корсун и узнала, что чаще всего становится причинами серьезных женских болезней, в том числе и рака.

- Кристина Дмитриевна, через ваш кабинет проходят пациентки разных возрастов, уровня образования и социального статуса. Когда вы общаетесь с ними, анализируете истории их жизни, их болезней, что беспокоит вас больше всего?

- Раннее начало половой жизни. Подростки во все времена были активны в этом плане – гормоны играют, тут уж ничего не поделаешь. Но современная молодежь, благодаря интернету, получила доступ к самой различной информации, которая формирует легкомысленное отношение к сексуальной культуре. И очень часто именно раннее начало половой жизни, когда организм на физиологическом уровне еще не созрел, приводит к различным сбоям в женском здоровье.

- И во сколько же лет девушка может начинать половую жизнь без вреда для себя?

- Чем раньше девушка начинает половую жизнь, тем больше она компрометирует свою шейку. Многие считают, что половое созревание знаменуется началом регулярных менструаций. Это не так! Организм уже может выполнять репродуктивную функцию, но к регулярным половым отношениям как важной части полноценной жизни он еще только готовится. Начало половой жизни раньше 18 лет однозначно вредит женскому здоровью.

- Какая из онкогинекологических патологий самая коварная и почему?

- Опухоли яичников. Начальные стадии в большинстве случаев протекают бессимптомно, потому это заболевание чаще, чем другие женские онкопатологии, встречается на поздних стадиях, когда одним из ярких заметных для самой пациентки симптомов является скопление жидкости в брюшной полости. Именно поэтому, чтобы вовремя «поймать» болезнь, нужно проходить УЗИ органов малого таза ежегодно, а иногда и чаще - при наличии показаний и по направлению лечащего гинеколога.

- Вирус папилломы человека считается одним из главных провокаторов рака шейки матки: что делать, чтобы не заразиться?

Врач Алтайского краевого онкологического диспансера Кристина Корсун. Фото: пресс-служба онкодиспансера

- Абсолютное большинство ведущих половую жизнь женщин и мужчин рано или поздно приобретают эту инфекцию. Но ВПЧ имеет несколько подтипов, и только некоторые из них могут провоцировать рак шейки матки.

Однако само по себе наличие у женщины даже онкогенных подтипов ВПЧ вовсе не означает, что злокачественный процесс у нее непременно начнется. Как правило, для этого нужна совокупность нескольких факторов - травматизация шейки матки, частая смена партнеров, ранее начало половой жизни.

Но вообще - если ежегодно проходить кольпоскопию, регулярно посещать гинеколога и вовремя проводить противовирусную терапию обоим половым партнерам, то ситуацию вполне реально взять под контроль. Слишком бояться ВПЧ не нужно, но и недооценивать его тоже не стоит.

- И все-таки: можно что-то сделать, чтобы не заразиться ВПЧ?

- Пользуйтесь презервативами и исключите беспорядочные половые связи.

- Могут ли аборты быть причиной онкогинекологических патологий?

- К сожалению, могут. Аборт - это серьезная травма для женских половых органов. А мы уже проговорили, что это один из провокаторов онкопатологии, особенно, если есть и другие факторы.

У нас в диспансере нет статистки, которая бы показывала четкую зависимость возникновения рака от наличия абортов. Но мы обратили внимание на интересный факт. У возрастных пациенток, воспитанных на принципах «один раз и на всю жизнь», несмотря на количество перенесенных абортов, чаще встречается рак тела матки. А у более молодого поколения женщин, для которых частая смена половых партнеров является чуть ли не нормой, более распространены патологии шейки матки.

- А как же медикаментозные аборты – это же совершенно не травматичный метод?

- Ошибаетесь. Медикаментозные аборты, на самом деле, не так безопасны, как их пытаются представить заинтересованные компании. Во-первых, для организма женщины любое прерывание беременности, как бы оно не было произведено, - это сильнейший гормональный сбой. А резкая смена гормонального фона может провоцировать мутации в клетках. А во-вторых, нередко медикаментозные аборты заканчиваются инструментальным обследованием полости матки.

- Нужно ли бояться эрозии шейки матки как вероятной причины развития онкогинекологической патологии?

- Во времена наших бабушек и мам, действительно, считалось, что эрозия может перерасти в рак шейки матки. Поэтому ее прижигали всем подряд. Но гинекология продвинулась далеко вперед.

Сейчас врачи процесс замещения одного вида эпителия другим называют эктопией и считают вариантом нормы. Например, гормонозависимая эктопия у молодых девочек до начала половой жизни или у женщин во время беременности с изменением «статуса» - это состояние проходит само по себе безо всякого лечения.

Поэтому сама по себе эктопия не увеличивает и не уменьшает вероятность развития рака. До первых родов ее нужно просто регулярно наблюдать у гинеколога, а не прижигать при первой же возможности.

- Могут ли женщины, перенесшие онкогинекологическое заболевание, родить ребенка?

- Если в процесс лечения были сохранены женские половые органы, то вполне. Только что перед вами от меня вышла пациентка с детской коляской. У нее была опухоль яичников. В диспансере ей провели органосохраняющую операцию, удалив только один яичник. И вот ее малышу уже почти годик.

- Бывает женщинам назначают гормональные контрацептивы с лечебной целью. Но ходят слухи, что они могут вызывать рак груди – так ли это?

Фото: пресс-служба онкодиспансера

- Могут. При длительном использовании. И вообще, прежде чем назначить гормональные препараты, гинеколог должен обязательно обследовать молочные железы – при наличии любых образований или уплотнений такой вид лечения противопоказан.

А вообще к гормональной контрацепции у онкогинекологов неоднозначное отношение. Московская школа женщинам рекомендует гормонозаместительную терапию, так как это оптимальная защита яичников и продление молодости организма. А вот нас, напротив, учили, что гормоны в менопаузе и пременопаузе - это не очень хороший вариант выбора. Все процессы в организме запланированы природой, все должно происходить по заданному сценарию и в свое время.

- На ваш взгляд, влияет ли позитивный настрой, умиротворенность на женское здоровье?

- Безусловно. У женщин эмоционально уравновешенных, оптимисток всегда лечение протекает успешнее. Они легче переносят химиотерапию и дольше живут в состоянии ремиссии. Сама болезнь ведет себя у таких пациенток более послушно.

Кстати

«Золотые правила» для защиты женского здоровья от врача-онколога Кристины Корсун:

1. Регулярно посещайте гинеколога, ежегодно проходите кольпоскопию и УЗИ органов малого таза – если иного не назначил вам ваш врач.

2. Прислушивайтесь к своему организму. Боли, зуд в области половых органов, увеличение живота, слабость, кровянистые выделения между менструациями или в менопаузе, водянистые или с неприятным запахом бели – повод срочно посетить гинеколога.

3. Следите за культурой половой жизни. В мудрой философии русского домостроя муж и жена выбирались друг для друга раз и навсегда.

4. Не забывайте о методах контрацепции, лучший из которых - барьерный. Помните, что разумное предохранение от нежелательной беременности позволит избежать травматичных абортов и их последствий.

5. Любите себя. Будьте активными, позитивными. Учитесь замечать радость вокруг себя и дарить ее другим людям.