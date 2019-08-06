2019-08-06T07:47:11+03:00
Общество

Как отправить свое имя на Марс - инструкция "Комсомолки"

Люди массово высылают свои персональные данные в США
Анастасия Корягина
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Форма для отправки имени на Марс.Форма для отправки имени на Марс.Фото: Анастасия Корягина
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Космическое агентство NASA объявило акцию невиданной щедрости: на Марс хотят отправить имена обычных людей, напечатанные на микрочипе. Любой желающий может просто заполнить заявку на сайте NASA до 30 сентября 2019 года. Табличку с именами на поверхность планеты доставит марсоход. Запуск космического аппарата намечен на лето 2020 года, а на Марс он прибудет ориентировочно в феврале 2021 года.

Корреспондент "КП-Барнаул" решила протестировать сервис, и все получилось. Порядок действий прост:

1. Перейти на сайт mars.nasa.gov

2. Заполнить заявку. Нужно вписать свои данные в следующем порядке: имя, фамилия, страна проживания, почтовый индекс и e-mail. Также можно поставить галочку, если хотите получать новости от NASA на электронную почту.

3. Нажать кнопку: "SEND my name to Mars" и получить талон. Его можно распечатать, послать на почту, опубликовать в соцсетях.

Отправка имени на Марс. Фото: Анастасия Корягина

Отправка имени на Марс.Фото: Анастасия Корягина

NASA заверяет, что электронная почта будет использована только для начисления баллов «для часто летающих» и для отправки вашего имени в будущих миссиях на Марсе. А вот что американцы будут делать с кучей персональных данных россиян, они умалчивают. В соцсетях уже шутят, что у марсиан "полетела база миграционного отдела российского МВД", и необходимо восстановить эти данные.

Ученые напечатают имена записавшихся людей на силиконовых чипах размером с монету с помощью пучка электронов. Размер каждой надписи составит менее одной тысячной ширины человеческого волоса. Американцы заверяют, что на один чип войдет больше миллиона имен. На данный момент на Марс "записались" уже более 8 млн человек.

Талон с именем для отправки на Марс. Фото: Анастасия Корягина

Талон с именем для отправки на Марс.Фото: Анастасия Корягина

Отправка чипа символизирует путешествие человека на другую планету. Агентство уже делало нечто подобное: имена более двух миллионов людей отправляли на Марс в рамках миссии InSight.

Цель миссии «Марс-2020» — изучение поверхности планеты, сбор образцов грунта, а также оценка того, был ли Красный гигант обитаем в прошлом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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