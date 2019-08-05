Барнаулец получил билет на Марс от NASA

Барнаулец Тимофей Кузнецов оказался в числе счастливчиков, чье имя в буквальном смысле попало на планету Марс. «Золотой» билет он опубликовал у себя на странице в соцсети.

По словам Кузнецова, эта история началась еще в 2015 году. Тогда он решил поучаствовать в акции – «Отправь своё имя на Марс», согласно которой имя человека, подавшего заявку, наносят на микрочип техники, отправляемой на Марс. По условиям программы, необходимо было заполнить анкету-заявку на сайте NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - ведомство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно президенту). В настоящее время более 100 тыс. россиян приняли участие в акции.

Каким образом в ведомстве отбирают имена счастливчиков - неизвестно. Однако времени на рассмотрение заявки точно уходит много – барнаулец узнал о том, что его «приняли» на Марс лишь спустя четыре года.

- Я не знал, поддерживает ли система кириллицу, поэтому для надёжности использовал латинское написание имени. Чисто от себя могу предположить, что среди заявок будет немало фейков от тысяч Владимиров Путиных до свинки Пеппы. Полагаю, в NASA есть алгоритм удаления повторов и фейков, - отметил он.

Всем участникам акции, чье имя попадает в программу, выдается именной билет. Его, как отметил Тимофей, каждый заявитель получает сразу же после отправки электронной формы. Билет можно скачать на компьютер.

- Я подписывался на подобное мероприятие в 15-ом году, и оно сработало - по заявке на сайте NASA моё имя в числе сотен тысяч других было добавлено на кремниевую пластину путём микрогравировки и закреплено на спускаемый сейсмограф Инсайт (InSingh), который в ноябре прошлого года успешно приземлился на поверхность Марса, - рассказал житель краевой столицы в соцсети.

Кстати, в этом году ведомство вновь запустило акцию. По словам Тимофея, она проводится для популяризации миссии и «предлагает всем желающим «отправиться» на Красную планету уже на борту марсохода Марс-2020». Космическая машина отправляется в следующем году, а приземлится, или, правильнее,«примарсится», она весной 2021 года.

Справка КП

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Среднее расстояние от Марса до Солнца составляет 228 млн км. По данным компании Mars One, полет до планеты займет от семи до восьми месяцев. Отметим, что нога человека еще не ступала на Красную планету, однако марсоходов и других машин там было достаточно.

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