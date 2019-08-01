2019-08-01T13:35:44+03:00
Общество

Знойные девушки на пляжах: «горячая» фотоподборка

На Алтае жара +30, пора бросать работу, и к воде!
Марина КОЧНЕВА
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Девушки на пляже. Фото из личного архива и Олега Укладова.Девушки на пляже. Фото из личного архива и Олега Укладова.
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Солнце, которое прорвалось на Алтай после задымленного неба, как будто не на шутку вскипело от гнева и обрушило на грешную землю весь накопленный жар. На улице пекло, жара усиливается. В такую погоду хочется сбежать с улиц, похожих на горячую сковородку к воде, на песочек. На пляжах можно не только покупаться и позагорать, но и полюбоваться красивыми фигурами. Мы публикуем подборку фото барнаульских девушек в купальниках. Смотрите и любуйтесь!

bushina_alinabushina_alina
Пока связь привет горы Мама ,не забудь кормить
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akamafakaakamafaka
Куча благодарностей за эту прелесть и прогулку...
279 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
nastjaborisnastjaboris
Покидая границы страны, города, и свои собственные. 7 часов перелёта и вуаля - вы в стране 1000 улыбок. Таиланд.
199 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
valeshi_rabieva22valeshi_rabieva22
Давайте в том же духе, давайте на повтор.
92 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
magrinch_magrinch_
Выхожу на воздух, полной грудью вдыхаю Молекулы счастья
205 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
mltsvaamltsvaa
Страница в Инстаграм
109 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
akapelllakapelll
Есть такие спонтанные поездки, что меняют самоощущение, вдохновляют и помогают абстрагироваться
147 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
jul_grafjul_graf
Это был экспириенс
55 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
Девушки на пляже. Фото: из личного архива

Девушки на пляже.Фото: из личного архива

Девушки на пляже. Фото: из личного архива

Девушки на пляже.Фото: из личного архива

Девушки на пляже. Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на пляже.Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на пляже. Фото: из личного архива

Девушки на пляже.Фото: из личного архива

Девушки на пляже. Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на пляже.Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на пляже. Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на пляже.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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