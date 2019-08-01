Знойные девушки на пляжах: «горячая» фотоподборка
На Алтае жара +30, пора бросать работу, и к воде!
Девушки на пляже. Фото из личного архива и Олега Укладова.
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Солнце, которое прорвалось на Алтай после задымленного неба, как будто не на шутку вскипело от гнева и обрушило на грешную землю весь накопленный жар. На улице пекло, жара усиливается. В такую погоду хочется сбежать с улиц, похожих на горячую сковородку к воде, на песочек. На пляжах можно не только покупаться и позагорать, но и полюбоваться красивыми фигурами. Мы публикуем подборку фото барнаульских девушек в купальниках. Смотрите и любуйтесь!
Пока связь привет горы Мама ,не забудь кормить
Куча благодарностей за эту прелесть и прогулку...
Покидая границы страны, города, и свои собственные. 7 часов перелёта и вуаля - вы в стране 1000 улыбок. Таиланд.
Давайте в том же духе, давайте на повтор.
Выхожу на воздух, полной грудью вдыхаю Молекулы счастья
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Есть такие спонтанные поездки, что меняют самоощущение, вдохновляют и помогают абстрагироваться
Это был экспириенс
ИСТОЧНИК KP.RU