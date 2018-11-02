2018-11-04T09:20:35+03:00
Дом. Семья

«Мяу»! Первое котокафе открылось в Барнауле

Там можно не только потискать пушистиков, но и забрать к себе домой [фото]
Олег УКЛАДОВДарья САВЕНКО
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Кафе создавалась с целью найти для брошенных пушистиков любящие семьи.Кафе создавалась с целью найти для брошенных пушистиков любящие семьи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле под названием «Niko-mur». Любой желающий может прийти, попить чай, поиграть в настольные в компьютерные игры, а заодно и потискать котиков.

Кафе создавалась с целью найти для брошенных пушистиков любящие семьи. Его первыми постояльцами стали бывшие жители приюта «Ласка» - Тайсон, Бархотка, Зафрина, Италика, Нильс, Шуня и Машка. Все они обработаны от паразитов, стерилизованы и умеют пользоваться лотком. Котиков отличает мягкий характер и дружелюбие, поэтому они с огромным удовольствием идут на руки. В котокафе можно не только поиграть и пообщаться с хвостатыми, но и присмотреться к полюбившемуся, оценить его характер и забрать домой.

Работает заведение в режиме «тайм», то есть гость оплачивает только время, которое находится в кафе. При этом можно приносить еду и напитки, кроме алкоголя, с собой. Также запрещено посещать кафе с собаками, даже если они маленькие и спокойно относятся к кошкам.

Помимо котиков, для гостей в свободном доступе книги и журналы, настольные игры, игровая зона с приставками и детская зона с раскрасками, пазлами.

Находится необычное кафе на проспекте Красноармейском, 75Б (вход через арку).

Денежки

Стоимость посещения в будние дни составляет 200 рублей в час с гостя, в выходные и праздничные – 250. Свыше одного часа доплачивается по три рубля за минуту. Детям до 5 лет скидка 50%. Такая же скидка распространятся во вторник для школьников, четверг – влюбленных и пятницу для пап и дедушек. Чай и котики входят в стоимость.

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое котокафе открылось в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

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