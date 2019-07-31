Рецепты вишневой наливки: с сахаром и медом, на спирте, коньяке, самогоне

Конец июля порадовал чудесным вишневым урожаем. Ура - пора готовить вкуснейшие лакомства: варенья, компоты и настойки! Предлагаем вам несколько рецептов вишневой наливки от барнаульских гурманов.

Вишенка к вишенке

- Мой рецепт довольно прост, - рассказывает жительница Барнаула Ольга Бочкарева. - Насыпаешь в трехлитровую банку вишневых ягод до плечиков, засыпаешь сверху два стакана сахара, заливаешь водки, чтобы ягоды закрывала, встряхиваешь все это и оставляешь на два месяца, время от времени встряхивая. Угощала гостей - наслаждались , просили рецептом поделиться. Кстати, после того, как первый раз слили наливочку, можно залить вишню еще на раз.

Вишневка на подоконнике

- Я заливаю вишню поэтапно, - поделилась пенсионерка Галина Седова. - Сначала ягодки промываю, сушу и после этого плотно укладываю в банку. Заливаю водкой, закрываю крышкой и оставляю на подоконнике на три недели. После настой сливаю через сито, закрываю крышкой и ставлю в холодильник. Но это еще не готовый продукт. Пока он ждет своего часа, в банку с вишней засыпаю сахар – сколько войдет, встряхивая при этом. Снова забываю про банку на три недели. За это время сахар, не спеша, как бы нехотя, весь растворяется. И вот следующий этап- сливаю сироп и смешиваю его с вишневой водкой, что ждала своего часа в прохладе. При желании можно процедить продукт через несколько слоев марли, потом поставить еще на три недели - и ароматная вишневая наливка готова.

Вяленая вишня на самогоне

- Это моя любимая наливочка, - рассказывает Олег Богатов, садовод из Конюхов. - Берется спелая вишня полтора кило, очищенный самогон 0, 7 литра и полкило сахара. Вишни слегка подвяливаем на ярком солнце или в духовке (на противне томится 4-5 часов при температуре 70 градусов). После этого засыпаем ягоды в трехлитровую банку, засыпаем сахаром и заливаем самогоном. Банку убираем в темное место на месяц, но каждые три дня это добро встряхиваем. Через месяц процеживаем через несколько слоев марли и храним в прохладе.

Вишневка или малиновка

- По этому рецепту можно сделать как вишню, так и малину, - рассказывает жительница Барнаула Наталья Скударнова. - 500 граммов ягоды заливаешь литром спирта, коньяка или самогона. Выдерживаешь 3-4 недели. После этого разводишь полкило сахара в пол-литра воды, доводишь до кипения, охлаждаешь и смешиваешь с ягодой в банке. Затем сливаешь жидкость из банки и разливаешь по бутылкам. Чем дольше стоит, тем лучше качество.

Настойка крепкая, мужская

- Этот рецепт очень простой и, по мне, самый лучший, - уверяет барнаульский токарь Александр Зинаков. - Берем килограмма два вишни, засыпаем в 3-литровую банку до верха, заливаем хорошим этиловым спиртом 96 процентов около литра (тоже до верха) и закрываем любой крышкой. Ничего не добавляем! Через 40 дней изумительная настойка крутизной 32 градуса готова.

Вишневка от ресторации «Горная аптека»

- Для изысканной вишневой наливочки потребуется полкило сахара, 2,5 литра водки, 3 кило вишни,- рассказывают повара ресторации. - Промытую ягоду засыпаем в стеклянную посуду и заливаем водкой. По истечении 14 дней сливаем водку в отдельную тару, а ягоду засыпаем сахаром и оставляем ещё на две недели. Периодически вишни надо встряхивать. По истечении времени сливаем получившийся с ягоды сироп и смешиваем его со слитой водкой. Вишневая наливка готова.

Вишневки из 19 века от музея« Мир времени»

И, по традиции, старинные рецепты от музея «Мир времени». Из книги «Домъ и хозяйство», изданной в 1897 году:

Приятный напиток для дам

Взять: 7 фунтов (2900 гр.) вишни, 4-5 бутылок винного спирта, 2-3 фунта (820 гр. – 1230 гр.) сахара, 25–30 стаканов воды.

Приготовление: очищенную от веточек кислую вишню кладут в сосуд и наливают столько спирта, чтобы он был поверх ягод; ягоды оставляют так на 6 недель. Потом спирт сливают, а на ягоды наливают столько воды, сколько спирта, и кипятят с сахаром (положенным по желанию). Затем ягоды вынимают, а в вареный сок вливают спирт. Сохраненный в бутылках он представляет очень приятный напиток для дам.

Время, нужное для приготовления: 6 недель.

«Ассорти»

Взять: 1 фунт (410 гр.) малины, смородины, вишен, морошки или слив, 1 бутылку спирта или водки, ¾ фунта (300 гр.) сахара, стакан воды.

Приготовление: бутылку наполняют ягодами, наливают на них крепкого спирта или водки, обвязывают холстом и ставят на 6 недель на окно, выходящее на солнечную сторону (южную). Малину и смородину настаивают 6 недель, вишню и сливу 6 месяцев. Потом жидкость процеживают сквозь сито и, вскипятив жидкий сироп из сахара и стакана воды, горячим выливают в настойку. Чем спелее ягоды, тем скорее готова наливка.

Время, нужное для приготовления: от 6 недель до 6 месяцев

Вишневка в бочонке

Взять: 3 ведра (36 литров) вишни, 1,5 ведра (18 литров) мёда.

Приготовление: очищают вишню от веточек и кладут ягоды в бочонок. Бочонок надо наполнить таким образом, чтобы пустого пространства оставалось 1,5 вершка (7 см.). Потом на ягоды кладут мед. Как только верхний слой ягод чуть-чуть покроется медом, нужно перестать наливать мед.

Бочонок плотно закупоривают (на бочонок должны быть набиты железные обручи), втулку засмаливают и весь бочонок обматывают крепкими веревками и ставят в холодный погреб. Через 3-4 месяца вишневка будет готова. Её процеживают сквозь холщовой мешок, разливают в бутылку, крепко закупоривают и засмаливают пробки. Если бочонок не особенно крепок, засмолить весь, так как иначе его легко может разорвать.

Время, нужное для приготовления: 3-4 месяца

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