Площадь Свободы и улица Чкалова: В Барнауле перекрыли важные участки дорог

С 4 августа 2019 года в Барнауле перекрывают сразу два участка дорог – на проспекте Комсомольском и рядом со зданием №31 по улице Ползунова. В связи с этим, меняется маршрут некоторых автобусов и маршрутных такси. Временные неудобства ожидают и тех, кто за рулем.

Так, на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова дорогу перекрывают в связи с ремонтом канализационного коллектора. Продлятся работы до 18 августа. На две недели изменится схема движения автобусов №78. Представлять собой она будет маршрут: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский, далее – по маршруту, в обратном направлении: проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту.

Вместе с тем, с 4 августа возобновляются работы по строительству ливневой канализации на участке улицы Ползунова. Напомним, что 20 сентября 2018 года во время работ там были обнаружены кости и остаток старой могильной плиты. И это – не первые артефакты, обнаруженные на пощади Свободы при строительстве ливневки. При этом, работы по улицам Гоголя и Пушкины были закончены достаточно давно, а вот находки на улице Ползунова буквально тормозят строительство ливневой канализации.

И вот, в администрации города Барнаула рассказали, что для возобновления строительства была подготовлена необходимая документация, регламентируемая ст.36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Продолжение строительства будет начато с проведения археологических исследований под наблюдением ведущих историков и археологов города.

Закончить строительство на улице Ползунова планируют в ноябре. На время работ будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Ползунова от проспекта Социалистического до здания №31а по улице Ползунова. На четыре месяца изменится схема движения у маршрутов :

– №20: площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – площадь им.В.Н.Баварина – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

– №47: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – площадь им.В.Н.Баварина – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

– №55: проспект Красноармейский – площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – площадь им.В.Н.Баварина – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

– №57: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении – по маршруту;

– №109, 109оп: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – площадь им.В.Н.Баварина – проспект Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.