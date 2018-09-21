2018-09-21T14:51:25+03:00
Общество

В старинной части Барнаула снова нашли кости: коммунальные работы приостановлены

На площади Свободы раньше находилось древнее кладбище
Марина КОЧНЕВА
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Год назад на площади Свободы строители также обнаружили человеческие костиГод назад на площади Свободы строители также обнаружили человеческие костиФото: Олег УКЛАДОВ
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20 сентября при проведении коммунальных работ на площади Свободы под ковшом экскаватора вновь обнаружили кости, а также остаток старой могильной плиты. В официальных сообщениях от городской администрации это называется «артефактами».

Кости на месте старинного кладбища находили и год назад. Еще тогда историки, краеведы, архитекторы и другие неравнодушные люди забили тревогу.

- Мы предлагали краевому управлению государственной охраны культурного наследия и городской администрации сделать археологические исследования на месте старинного кладбища, но к нам не прислушались, - рассказал «Комсомолке» лютеранский пастор, краевед Александр Франц.

В этом году, когда работы возобновились, историк Вадим Бородаев, архитектор Александр Деринг и пастор Александр Франц вновь обратились в администрацию города.

- Теперь мы уже писали о том, что хотим увековечить память Андреаса Беэра, первого главного командира Колывано-Воскресенских заводов, ведь нам, благодаря старым картам и архивным документам, удалось даже вычислить место, где этот знатный человек похоронен.

По словам епископа Франца, склеп знатного горожанина находится практически в 15-ти метрах от нынешних строительных работ на площади Свободы, под проезжей частью улицы Ползунова:

- Судя по сохранившимся планам города, на оси траншеи расположены остатки кирпичной часовни начала 20 века, поставленной на месте алтарной части первого храма Барнаула - деревянной Петропавловской церкви. Именно рядом с часовней расположены могилы знатных горожан 18 века, внесших значительный вклад в развитие города.

Исследователям удалось найти в архиве письмо от Тобольского митрополита, в котором он описывает могилу Беэра как каменную палатку обширного размера.

Краевед Александр Франц Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Краевед Александр ФранцФото: Анна АДАМАЙТЕС

- Первое письмо от митрополита было грозным, – рассказывает Франс.- Он возмущался, что барнаульский священник отпел лютеранина. Тот, в ответном письме, чтобы оправдаться писал: «Господа офицеры меня смертью пугали».

В следующем письме митрополит был более мягким. Он даже разрешил оставить православные иконы, занеся их в «голбчик (загородку – прим. авт.) склепа».

- Это потому, что рядом с Андреасом Беэром были похоронены его годовалый сын и 23-летний шурин, умершие за год до его кончины, - рассказывает Александр Франс. – Оба были крещены по православному обычаю. И, видимо, супруга командира хотела, чтобы Андреас лежал рядом с ними.

Так что вычислить останки этой семьи будет не так сложно, по мнению Франса.

- Если мы увидим захоронение с тремя скелетами и один из них детский, будет ясно, чья это могила, - говорит краевед.

Справка КП

Андреас Венедиктович Беэр - горный специалист, первый главный командир (начальник) Колывано-Воскресенских заводов (1747—1751). Беэр много сделал для организации расширения горно-металлургического производства на Алтае. За короткий срок Барнаульский и Колыванский заводы были переоборудованы на выплавку серебра, налажена разработка Змеиногорского рудника, началось интенсивное заселение края, использование его рудных и лесных богатств в интересах горнозаводского производства. Одновременно укреплялась граница, была организована почтовая гоньба, развивалось хлебопашество, осваивались новые земли.

Беэр умер 21 июля 1751 года в Барнауле, похоронен при Петропавловской церкви.

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