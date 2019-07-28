«Оттепель»: студенты МХАТа вызвали у барнаульцев слезы и ликование

«Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь». После спектакля студентов мастерской Виктора Рыжакова, я шла ликующая, как в юности после слепого дождя - тогда хотелось всем встречным дарить мокрые букеты.

Хотя сначала, сидя в переполненном зале Дворца культуры Барнаула, усмехнулась: ну запели ребятки старые песни о главном, послушаю. Но это первые минуты, а потом бац - щелчок, и вот ты уже под тополями в поэтичных «шестидесятых» рядом с молодыми своими родителями, распевающими о звездном полете.

Наверно, в нынешнем глуховатом душевном средневековье многие из нас соскучились по такому возрождению, романтике. И в мире, куда я попала, были рядом и гармонь, и саксофон, и андеграунд, и эстрада. И звучали размышления знаменитого сценариста поэта и драматурга Александра Володина о том, что стыдно быть несчастливым, когда после фронта тебе разрешили не просто посмотреть, что будет, а купаться, кататься, кувыркаться, одеваться, раздеваться, подниматься, опускаться, напиваться и не напиваться, обижаться и не обижаться, забываться и не забываться и еще тысячу всего.

"Оттепель" в БарнаулеФото: Александр ВОЛОБУЕВ

- Делая этот спектакль, мы пытались разгадать, в чем же секрет человеческой жизни, - сказал перед началом действа Виктор Рыжаков. - Мы называем его «Оттепель» не только потому, что говорим голосом того времени, когда еще война в памяти, тоталитаризм, который преследовал людей, закончился, и был период, когда люди поверили во что-то, смогли оглядеться друг на друга и на какую-то секунду стать счастливее. Мы хотели это время зафиксировать и сегодня передать. Это важно, потому что оттепель важна в любое время года, потому что мы понимаем, что оттепель – это и то, что может согреть человека внутри.

Долго думала, писать ли следующие строчки - слишком личное, но все же решилась. В последнее время мои родители, юность которых пришлась на «шестидесятые», сильно болеют, особенно мама. Девятого мая, в госпиталь, где мы с ней лежали, приехал гармонист, больных на койках выкатили в коридор, дядька заиграл партизанскую песню про туманы- растуманы. И мама, которая до этого говорила больным слабым голосом, вдруг запела громким, грудным, как раньше до болезни! И это были и чудо, и маленький подвиг. Представьте себе мои чувства, когда под занавес молодые люди запели именно эту песню! Боже мой, думала я сквозь слезы, все на свете не случайно. И этот спектакль, и эта песня, и этот ток в твоей крови.