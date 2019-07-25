Лес рубят - новый растёт: Правда ли, что алтайские лесорубы уничтожают ленточный бор?

Уже многие годы не утихают горячие споры между защитниками природы и лесными хозяйствами - бытует мнение, что уникальные ленточные боры исчезают. Причиной этого, якобы, является промышленная рубка лесов. Тем не менее, с 1951 года площадь ленточных боров в регионе увеличилась с 590 до 670 тысяч гектаров.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края организовало пресс-тур в Касмалинскую и Кулундинскую ленты. Журналисты смогли всё увидеть своими глазами и пообщаться на месте с экспертами отрасли.

Валерий Савин, директор по лесному хозяйству компании «Алтайлес», обеспокоен текущей ситуацией:

- Существует такое понятие, как лесобразовательный процесс – естественная восстановительная динамика лесов, и этот процесс нужно понимать от начала до конца. Это напрямую относится и к ленточным борам.

Многие уверены, что вмешательство человека приносит только вред, и бор может жить самостоятельно. От части, это - правда, но площади, покрытые лесом, в таком случае будут в десятки раз меньше. И может пройти более ста лет, прежде чем на месте старого упавшего леса поднимется новый. В виду сухих климатических условий, мы получим сплошной ветровал и бурелом. Но рано или поздно он будет уничтожен пожаром — выпавшие деревья высыхают и становятся легковоспламенимыми.

Что будет, если спелый и перестойный лес не вырубать?

- В лесной науке есть специальные формулы, которые рассчитывают отношение спелой, молодой и перестойной частей леса. Мы пришли к тому, что у нас в крае около 80% деревьев старше 111 лет. А должно быть не более 20 % спелых и перестойных деревьев! В идеале нужно примерно по 17% деревьев от каждого двадцатилетия.

Перестойный лес будет выпадать, и если мы это позволим, то будем виновны в сдерживании процессов обновления, вместо того, чтобы их ускорить. Ведь, чтобы на месте погибшего леса вырастить новый, нужно будет расчищать огромные территории, иначе деревья так и будут лежать десятилетиями, не позволяя подняться новому деревьям, пока их, к примеру, не уничтожит пожар. Пробраться сквозь лежащие деревья на тяжелой технике для расчистки территории очень сложно, а порой и вовсе — невозможно, поэтому допускать такую крайность категорически нельзя!

Перестойные больные деревья.Фото: Татьяна КАЧУРА

На выпавших участках полностью изменится экосистема — исчезнут ягоды и грибы, изменится флора, уйдут копытные и прочие животные, так для них не станет необходимого питания.

На сколько лет хватит спелого леса при имеющихся мощностях и темпах вырубки?

- Сейчас около 60 миллионов кубометров спелых сосен. Мы рубим по миллиону двести кубометров в год. Итого получается 50-60 лет. У нас возраст рубки начинается со 101 года в одних местах, в других - со 120 лет, это зависит от плодородности почвы. И даже если мы будем их сверх интенсивно эксплуатировать, мы все равно не успеем за ближайшие 40 лет убрать всю постаревшую часть леса.

Как восстанавливаются утраченные участки бора?

- Мы часто слышим от защитников природы одну и ту же фразу: «Сколько вырубили, столько и посадите!» Но такие вещи могут говорить, только люди совершенно далекие от лесного хозяйства. Профессионалы знают, что бор восстанавливается сам, особенно, если создать для этого правильные условия.

Но если природе, действительно, нужна помощь, например, после пожаров, уничтожающих десятки тысяч гектаров леса, мы всегда принимаем участие в его восстановлении. Например, после пожаров 1997 и 2010 годов хозяйством засажено вручную порядка 120 тысяч гектаров!

В таких случаях мы используем наши запасы семечек от шишек, которые хранятся на специально оборудованном складе. Сначала мы подращиваем молодые сосны на питомнике, а затем рассаживаем уже окрепшие саженцы на пострадавшей территории.

Какие благоприятные условия нужны сосне?

- Влага и, конечно, солнечный свет. Сосна — очень светолюбивое дерево! Без солнечного света и пространства для роста молодых деревьев бор не сможет восстановиться. Поэтому, жизненно крайне важно проводить санитарные рубки, опираясь на науку. Их значимость невозможно переоценить!

Разница в темпах роста между хорошо освещенной и угнетенной сосной может достигать 10 крат. После рубки по всем правилам лес поднимается со скоростью 40-60 сантиметров в год! А если переспелые деревья будут угнетать подрост, то прирост молодых сосен составит всего 10-14 сантиметров или прекратится вовсе.

На участках, где не было санитарных рубок, молодняк не растёт совсем. А там, где санитарные рубки хоть как-то были проведены, сразу появляется подрост. Разница очевидна!

Ежегодный прирост хорошо освещенной сосны.Фото: Татьяна КАЧУРА

Во времена Ползунова и Второй мировой войны деревья вырубались в огромных количествах — того требовала ситуация. И если несколько десятилетий назад вообще запретили рубку, чтобы восстановить утраченный лес, то сейчас мы пришли к тому, что не успеваем очистить его от перестойных деревьев. При этом, результат будет абсолютно одинаковый – лес, так или иначе, погибнет, потому что падающие деревья перекроют все возможности для роста новых.

Вот что рассказывает Валерий Логиновский, директор Каменского ЛДК, кандидат биологических наук, о трудностях, сопутствующих алтайскому лесоведению:

- В наших борах очень распространена корневая губка – болезнь, которая поражает корни деревьев, они погибают, и дерево просто вываливается из почвы, так как не в состоянии держать свою массу. По этой причине даже слабый ветер может вывалить огромные участки леса. В Тюменцевском районе в результате ветровала более 100 гектаров спелых и перестойных деревьев старше 120 лет попросту «вывалились» из почвы, так как их корневая система была поражена корневой губкой.

А в Завьяловском районе есть участок, уничтоженный пожаром ровно 20 лет назад – в 1999 году. Крупный лесной пожар охватил 450 гектаров, и нам грозила настоящая катастрофа - огонь удалось потушить на подступах к нефтебазе. Сейчас утраченные участки восстановлены, на их месте растет здоровый молодой лес. Это - впечатляющий результат работы сотрудников хозяйства, которые произвели очистку сгоревшего участка, а затем высадили на месте пожара подросшие сосны из питомника.

Пожар удалось потушить за 50 м до нефтебазыФото: Татьяна КАЧУРА

Для предотвращения пожаров мы опахиваем по периметру ленточные боры, чтобы пожар не пришёл с посторонней территории, а затем выжигаем полосу сухой травы. В лесных пожарах даже наблюдается некоторая сезонность: осень-весна мы боремся с пожарами, которые приходят извне, а летом боремся с сухими грозами.

Владимир Попрядухин, Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края разделяет и чувства защитников природы, и прагматичный подход лесопользователей:

- Мировая практика показывает вечное противостояние экологов и лиц, использующих леса. Конечно, научные исследования должны проводиться экспертами на постоянной основе и показывать состояние ленточных боров в динамике.

Минприроды Алтайского края осуществляет работу по сохранению и рациональному использованию лесных ресурсов Алтайского края в том числе прислушиваясь к мнению хозяйствующих субъектов и общественности. Так в текущем году с участием всех заинтересованных лиц внесены изменения в приказ Минприроды России от 18.08.2014 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов РФ», в результате чего по трем заказникам «Алеутский», «Мамонтовский» и «Завьяловский» лесопользователями введен мораторий на проведение рубок с 15 марта текущего года.

В соответствии с Лесным кодексом РФ сплошные рубки в защитных лесах запрещены, применяются только выборочные рубки. Также разрешены сплошные санитарные рубки которые назначаются при вырубке погибших и поврежденных лесов и только на основании акта лесопатологического обследования.

В свою очередь, основными обязанностями Министерства в вопросах ведения лесного хозяйства является разработка лесного плана Алтайского края, лесохозяйственных регламентов лесничеств; проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов; организация использования лесов, их охраны; осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, организация тушения лесных пожаров и другие обязанности.

В своей работе мы стремимся учитывать все влияющие факторы и принципы лесоводства и настроены сделать всё, чтобы в тандеме с арендаторами и общественностью сохранить такую уникальную экосистему, как Алтайский ленточный бор.

Молодые сосны в питомнике Алтайлеса.Фото: Татьяна КАЧУРА

Позиция представителей научного сообщества.

Виктор Нефедьев, главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук (Москва), доктор географических наук, заслуженный лесовод РФ:

- В Алтайском крае складывается ситуация, которую пережила Московская область несколько лет назад. Из-за запретов вести хозяйственную деятельность к 2010 году площадь спелых и перестойных насаждений за 50 лет увеличилась в двадцать с лишним раз. И как неизбежность, в лесах Московской области возникла эпидемия размножения вредителя – короеда, которая поразила тысячи гектаров елового леса и привела к его гибели.

В целом, погибло 150 тысяч гектаров. Теперь миллионы кубометров сухой древесины остаются лежать, ожидая теперь уже сухого лета, и тогда пожары 2010 года всем нам покажутся только цветочками.

Сергей Залесов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии естествознания, заслуженный лесовод РФ:

- В погоне за экологией могут запретить все виды рубок в ленточных борах, кроме санитарных. Так вести хозяйство нельзя – это уровень неандертальцев. Ведь ни у кого не возникает желания собирать урожай, когда он сгниет. Поэтому если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против.