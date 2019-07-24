В платье невесты и селфи на память: звезды прошлись по красной дорожке Шукшинского кинофестиваля

Во вторник, 23 июля, в Барнауле открыли XXI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль «Нравственность есть Правда».

Приятно удивлены

Мероприятие, по традиции, началось с красной дорожки. Один за другим к площади перед театром драмы подъезжали автомобили со звездами театра, кино, писателями. Последние, к слову, были приятно удивлены таким вниманием.

- Сегодня я подумал, что, наверное, в мире нет кинофестиваля, где по красной дорожке прошло бы столько писателей. Конечно, этим мы обязаны Василию Макаровичу Шукшину, который каким-то удивительным образом соединил в своем лице три, с одной стороны, близких, а с другой стороны, очень разных искусства: писателя, режиссера и актера. Я называю в этом порядке, потому что имею на это некоторое право. Он сам, когда его спрашивали, говорил, что для него самое важное – это литература. Но Шукшин удивительный. Он равно велик во всех искусствах, - сказал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Да и публика, надо отдать должное, тепло приняла писательскую делегацию. Вообще, не было ни одного гостя, кому не досталась бы порция внимания. Однако любимчики все же нашлись: Андрей Мерзликин и Виктор Мережко долго не могли дойти до конца красной дорожки, все время останавливались, общались с поклонниками, делали селфи, оставляли автографы. Вообще, артисты отметили с одной стороны помпезность мероприятия, а с другой – простоту и душевность. Барнаульцы были просто очарованы Алисой Гребенщиковой, которая появилась на церемонии в белоснежном платье. Многие сравнили ее с невестой.

- А как она стихи читала! Обязательно пойду на ее творческую встречу! Такая милая актриса! - сказала одна из зрительниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/721957" frameborder="0"></iframe> Алиса Гребенщикова читает стих Роберта Рождественского.Автор: Анна СЕМИНА

Игорь Жижикин появился на открытии кинофестиваля в джинсах и черных очках. Тем не менее, зрители узнали актера и встретили его аплодисментами.

Поздравления от первых лиц

Непосредственно на церемонии открытия XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля было сказано немало добрых слов. В том числе со сцены зачитали поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

- Василий Макарович был человеком мощного, щедрого таланта и обаяния, яркой, неординарной, многогранной личностью. Настоящим народным самородком. Он искренне, всем сердцем любил Россию, Алтайский край, который был для него неиссякаемым источником вдохновения. И очень важно, что в память о Василии Шукшине на его родине ежегодно проводится Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»... Уверен, что нынешние торжества пройдут с успехом, надолго запомнятся содержательной насыщенной программой, теплыми, неформальными встречами, доброжелательной атмосферой... Желаю вам приятного, плодотворного общения! - говорится в телеграмме.

Также добрые слова в адрес жителей Алтайского края и организаторов направили министр культуры Владимир Мединский и председатель Союза кинематографистов, народный артист России Никита Михалков.

С полной отдачей

Сегодня продолжается программа Шукшинских дней на Алтае. Центральным событием станет показ спектакля «Калина красная». Накануне исполнитель главной роли Егора Прокудина актер Андрей Мерзиликин признался, что ни о чем другом даже думать не может. И то, что в кинофестивале заявлены два фильма с его участием – все это отходит на второй план. Главное – достойно представить постановку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/721956" frameborder="0"></iframe> Андрей Мерзликин. Эссе Василия Шукшина.Автор: Анна СЕМИНА

- В этом году мы покажем спектакль по бессмертной киноповести «Калина красная». Его создателем является театр «Русская песня». Выступим в полном составе, а это 70 человек, - отметил актер. – Мы постараемся обойти острые углы сравнения с кинокартиной, хотя это невозможно. Мы постараемся уловить мир и все те интонации, которые всем нам так дороги, и связаны они с мировоззрением Василия Макаровича.

Спектакль пройдет на сцене театра драмы имени В.М.Шукшина.

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ