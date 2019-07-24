2019-07-24T14:13:18+03:00
Звезды

В платье невесты и селфи на память: звезды прошлись по красной дорожке Шукшинского кинофестиваля

С открытием мероприятия жителей Алтая поздравили Владимир Путин, Владимир Мединский и Никита Михалков [фото, видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Алиса Гребенщикова. Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Алиса Гребенщикова. Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 июля, в Барнауле открыли XXI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль «Нравственность есть Правда».

Приятно удивлены

Мероприятие, по традиции, началось с красной дорожки. Один за другим к площади перед театром драмы подъезжали автомобили со звездами театра, кино, писателями. Последние, к слову, были приятно удивлены таким вниманием.

- Сегодня я подумал, что, наверное, в мире нет кинофестиваля, где по красной дорожке прошло бы столько писателей. Конечно, этим мы обязаны Василию Макаровичу Шукшину, который каким-то удивительным образом соединил в своем лице три, с одной стороны, близких, а с другой стороны, очень разных искусства: писателя, режиссера и актера. Я называю в этом порядке, потому что имею на это некоторое право. Он сам, когда его спрашивали, говорил, что для него самое важное – это литература. Но Шукшин удивительный. Он равно велик во всех искусствах, - сказал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Да и публика, надо отдать должное, тепло приняла писательскую делегацию. Вообще, не было ни одного гостя, кому не досталась бы порция внимания. Однако любимчики все же нашлись: Андрей Мерзликин и Виктор Мережко долго не могли дойти до конца красной дорожки, все время останавливались, общались с поклонниками, делали селфи, оставляли автографы. Вообще, артисты отметили с одной стороны помпезность мероприятия, а с другой – простоту и душевность. Барнаульцы были просто очарованы Алисой Гребенщиковой, которая появилась на церемонии в белоснежном платье. Многие сравнили ее с невестой.

- А как она стихи читала! Обязательно пойду на ее творческую встречу! Такая милая актриса! - сказала одна из зрительниц.

Алиса Гребенщикова читает стих Роберта Рождественского.Автор: Анна СЕМИНА

Игорь Жижикин появился на открытии кинофестиваля в джинсах и черных очках. Тем не менее, зрители узнали актера и встретили его аплодисментами.

Поздравления от первых лиц

Непосредственно на церемонии открытия XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля было сказано немало добрых слов. В том числе со сцены зачитали поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

- Василий Макарович был человеком мощного, щедрого таланта и обаяния, яркой, неординарной, многогранной личностью. Настоящим народным самородком. Он искренне, всем сердцем любил Россию, Алтайский край, который был для него неиссякаемым источником вдохновения. И очень важно, что в память о Василии Шукшине на его родине ежегодно проводится Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»... Уверен, что нынешние торжества пройдут с успехом, надолго запомнятся содержательной насыщенной программой, теплыми, неформальными встречами, доброжелательной атмосферой... Желаю вам приятного, плодотворного общения! - говорится в телеграмме.

Также добрые слова в адрес жителей Алтайского края и организаторов направили министр культуры Владимир Мединский и председатель Союза кинематографистов, народный артист России Никита Михалков.

С полной отдачей

Сегодня продолжается программа Шукшинских дней на Алтае. Центральным событием станет показ спектакля «Калина красная». Накануне исполнитель главной роли Егора Прокудина актер Андрей Мерзиликин признался, что ни о чем другом даже думать не может. И то, что в кинофестивале заявлены два фильма с его участием – все это отходит на второй план. Главное – достойно представить постановку.

Андрей Мерзликин. Эссе Василия Шукшина.Автор: Анна СЕМИНА

- В этом году мы покажем спектакль по бессмертной киноповести «Калина красная». Его создателем является театр «Русская песня». Выступим в полном составе, а это 70 человек, - отметил актер. – Мы постараемся обойти острые углы сравнения с кинокартиной, хотя это невозможно. Мы постараемся уловить мир и все те интонации, которые всем нам так дороги, и связаны они с мировоззрением Василия Макаровича.

Спектакль пройдет на сцене театра драмы имени В.М.Шукшина.

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шукшинские дни на Алтае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Новости 24
Власти Алтая озвучили судьбу тепличного комплекса «Индустриального»
Барнаульцам не понравилась новая плитка на Ленина
В магазине женщина обула новые босоножки и ушла красиво
Алтайские экологи призывают подписать петицию по вводу режима ЧС из-за пожаров
Предприятию «Модест» нашли нового директора
Крупную партию лошадей задержали в Алтайском крае
Жители Барнаула опасаются падающей штукатурки и элементов фасада
Алтайские осужденные осваивают ремесло журналистики
В сети опубликовали видео ДТП, в котором пострадали семь человек
Разрушающийся детский сад в Барнауле проверит прокуратура
Барнаульский аэропорт не смог принять самолет из-за дымки
В Барнауле временно отключат горячую воду и перекроют проезд
В накрытом дымкой Барнауле специалисты не обнаружили повышенного уровня загрязнения
Чем опасны бактерии рода Proteus в продуктах питания
Совет Федерации одобрил законы о дополнительной защите медиков и пациентов
Барнаульцы обнаружили строительный мусор в лесу поселка «Южный»
Бийчанка в надежде вернуть деньги за «МММ» снова попалась на уловки мошенников
На озере в Алтайском крае утонул 9-летний мальчик
В некоторых домах Бийска временно отключат горячую воду
Два дня в Алтайском крае будет работать передвижной поезд-музей
Надежда Бабкина на Алтае принимает пантовые ванны
Виктор Томенко «подбросил» актера Андрея Мерзликина до Барнаула
Барнаульская "Кинза и Мята" разберется со старой свалкой на берегу Оби
Горнолыжная база на Алтае перешла на солнечную энергию
В Барнауле мужчина упал на улице и умер
Алиса Гребенщикова у памятника Шукшину прочла стих Асадова
В нескольких районах Алтайского края из-за засухи могут ввести режим ЧС
Андрей Мерзликин: Мы с вами – простые люди