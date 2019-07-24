Бороться и побеждать: Как на Алтае противостоят коррупции

На сегодняшний день в топ ведомств, где факты коррупции фиксируют наиболее часто, входят сразу несколько крупных органов как исполнительной, так и законодательной власти.

- Алтайский край, увы, не исключение. К счастью, коррупционные правонарушения освещают СМИ. В нашем крае люди часто жалуются на поборы в школах, вузах и больницах. Гражданское общество не может не реагировать на эту ситуацию и предлагает свои решения по устранению коррупции, - рассказывает Руслан Демаков.

Речь идет об инициативах общественных организаций, взаимодействующих с Общественной палатой Алтайского края. Экспертное сообщество считает, что необходимость влияния со стороны общества на работу органов власти назрела давно, как в вопросах распределения бюджетных средств, кадровой политики, так и закупок - наиболее коррупциогенных направлений деятельности государственных и муниципальных ведомств.

Кадровый вопрос

Одна из инициатив, которую в конце 2018 года активно поддержала Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Алтайском крае, заключается в том, чтобы представители общественных организаций в обязательном порядке могли влиять на кадровую политику органов исполнительной власти.

В настоящий момент более чем в 20 государственных ведомствах в состав конкурсных и аттестационных комиссий входят представители Общественной палаты. Они следят за тем, чтобы потенциальный коррупционер не смог попасть на государственную службу.

- Первые вопросы, которые всегда задает представитель Общественной палаты на заседании таких комиссий - что такое конфликт интересов? Каким законом регламентируется противодействие коррупции? И если соискатель не может ответить на эти вопросы, то его шансы занять должность государственной гражданской службы снижаются. Главное, что правительство всегда идет нам навстречу, и сам орган управления тоже, - объясняет Руслан Демаков.

Контролировать и проверять

Еще одна эффективная инициатива, поддержанная федеральным и региональным парламентами, связана с общественным контролем. В соответствии с законом Общественная палата наделена полномочиями контролирующего органа: специальные комиссии, в состав которых входят представители различных некоммерческих и общественных организаций, имеют право проводить общественные проверки, публичные обсуждения, публичные слушания.

- У нас на каждую из проверок формируется группа общественного контроля. Процедура абсолютно открытая, ее мы проводим на конкурсной основе. Далее размещаем объявление на нашем сайте, в котором оповещаем граждан о дате и месте проверки. К примеру, не так давно мы осуществляли контроль в отношении программ поддержки предпринимательства в Барнауле. Группа проверяющих выходила в администрацию города, изучала документы, составляла свои рекомендации относительно того, как снизить отдельные коррупциогенные факторы, - поясняет механизм работы общественного контроля Руслан Демаков.

Нет предела совершенству

Помимо перечисленных, сегодня активно выдвигается и ряд других инициатив. Их в виде субсидий и грантов поддерживает государство и муниципалитеты.

- В Рубцовске одна организация разместила на улицах города билборды, высмеивающие коррупцию. Эксперты говорят, что эти эпизоды откладываются в сознании человека и формируют негативное отношение к этому грязному явлению. А это и есть наша главная задача - сделать как дачу взятки, так и ее получение постыдным действием, совершить которое - значит нанести вред в первую очередь себе и своим близким, - резюмирует Демаков.