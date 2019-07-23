2019-07-22T19:53:33+03:00
Звезды

«Шукшинские дни на Алтае»-2019: ТОП-5 событий фестиваля

«Комсомолка» выбрала самые интересные, яркие и запоминающиеся события «Шукшинских дней на Алтае»-2019
Анна СЕМИНА
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Шукшинские дни на Алтае открываются 23 июляШукшинские дни на Алтае открываются 23 июляФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 23 июля, открывается Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В 2019 году он приурочен к 90-летию Василия Шукшина.

Около 50 мероприятий пройдет в Алтайском крае в рамках этого значимого события. Среди них выставки, презентации, творческие встречи, кинопремьеры, концерты и многое другое. «Комсомолка» подготовила ТОП-5 самых ярких событий.

1. Торжественное открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»

По сложившейся традиции, оно пройдет у памятника Василию Шукшину в Барнауле. Открытие посетят звезды театра и кино, приглашенные для участия в фестивале.

Когда: 23 июля

Начало 13.00.

Где: Барнаул, ул.Шукшина.

2. «Красная дорожка» и автограф-сессия с гостями XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

На открытии будут присутствовать все почетные гости, в том числе члены жюри основного конкурса кинофестиваля и конкурса короткого метра, а также писатели, режиссеры и актеры.

Когда: 23 июля

Начало: 18.00

Где: Барнаул, Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина.

3. Показ фильма-открытия Шукшинского кинофестиваля

В отличие от прошлых лет, фильм-открытие покажут не в театре драмы. По решению организаторов, его перенесли в настоящий кинотеатр. Ленту «Последнее испытание» (режиссер Алексей Петрухин) покажут в «Мире». Фильм представят Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин и Олег Тактаров.

Когда: 23 июля

Начало: 20.00

Где: Барнаул, кинотеатр «Мир».

4. Спектакль «Калина красная»

Постановка подготовлена Московским государственным музыкальным театром фольклора «Русская песня» под управлением народной артистки России Надежды Бабкиной. Главные роли в спектакле исполняют Мария Шукшина и Андрей Мерзликин. Также в нем заняты Сергей Никоненко и Наталья Егорова.

Когда: 24 июля

Начало: 18.30

Где: Барнаул, Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина.

5. Закрытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»

Заключительная художественно-публицистическая программа "Шукшинских дней на Алтае" - 2019, а также церемония закрытия XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля, пройдут на горе Пикет в селе Сростки. Там не только объявят победителей киноконкурсов, но и представят творческие номера. Завершится праздник концертом Марины Девятовой.

Когда: 27 июля

Начало 16.00

Где: село Сростки, гора Пикет.

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Среди тех, кого в эти дни особенно ждут на Алтае – конечно же, это родственники Василия Макаровича, но к сожалению, обстоятельства складываются так, что из всего семейства на родину режиссера и писателя приедет только Мария Шукшина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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