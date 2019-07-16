Стала известна программа и имена звезд, приезжающих на Шукшинские дни

С 23 по 27 июля в Алтайском крае пройдет традиционный фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». За неделю до старта была утверждена окончательная программа и список почетных гостей.

40 гостей

В этом году фестиваль приурочен к 90-летию Василия Макаровича, поэтому такое событие просто не могли пропустить его близкие друзья, да и просто поклонники таланта Шукшина: президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, фотохудожник Анатолий Ковтун, киноактер Андрей Мерзликин, народный артист России Сергей Никоненко, народная артистка России Надежда Бабкина, актер, спортсмен, режиссер Олег Тактаров, актер Игорь Жижикин, актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, киноактриса и режиссер Анна Яновская и многие другие. В полном списке экспертов, членов жюри, почетных гостей, литераторов и звезд числится около 40 имен и у каждого на фестивале своя миссия. Кстати, некоторые из гостей уже прибыли на Алтай.

Среди тех, кого в эти дни особенно ждут на Алтае – конечно же, это родственники Василия Макаровича, но к сожалению, обстоятельства складываются так, что из всего семейства на родину режиссера и писателя приедет только Мария Шукшина.

- Особым подарком для нас является приезд Марии Шукшиной. Она сыграет Любовь Байкалову в спектакле «Калина красная». И то она будет здесь только один день. В Сростках Мария бы не оказалась при любом раскладе. Во-первых сейчас лето и у артистов много съемок. Даже сейчас она делает небольшой перерыв специально чтобы выступить со спектаклем, а во-вторых, вы сами знаете, и она уже ни раз говорила, что отдает предпочтение больше камерным мероприятиям,- говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Конечно же, самый ожидаемым был бы приезд вдовы Шукшина Лидии Федосеевой-Шукшиной, но она в силу состояния здоровья не сможет прилететь на Алтай.

С 23 по 27 июля в Алтайском крае пройдет традиционный фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»Фото: Олег УКЛАДОВ

Увидят все

Церемония открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» неизменно состоится у памятника Шукшину в Барнауле, 23 июля. Начало в 13 часов. Это мероприятие по традиции посетят почетные гости. Кто не сможет попасть на эту часть праздника, смогут увидеть всех тех же звезд вечером, на «Красной дорожке». Она начнется в 18 часов.

Если же попасть внутрь театра драмы не получится, то не стоит расстраиваться. Организаторы нашли выход: церемонию открытия кинофестиваля можно будет посмотреть на большом экране, который установят на площади перед театром.

Помимо этого сюда же перенесут показ фильмов-участников конкурса короткого метра. В прошлые годы зрителей принимали в парке спорта Алексея Смертина. Теперь из-за большей проходимости сделали ставку на центр города. Работы будут показывать 24 и 26 июля с 19 до 22 часов.

Также в качестве нововведения было принято решение, что фильм-открытие, коим выступает лента «Последнее испытание» (режиссер Алексей Петрухин) будет демонстрироваться не в театре драмы как было ранее, а в кинотеатре «Мир».

- Мы заметили, что не все, кто приходит на открытие кинофестиваля потом остается на кинопоказ, так что решили поменять площадки, - объясняет Елена Безрукова. – Сразу после открытия актеры снявшиеся в фильме отправятся в кинотеатр и там лично представят свою работу.

Что в целом касается конкурса полнометражных лент, то их можно будет увидеть в кинотеатрах «Премьера», «Мир» и «Европа-Киномир» совершенно бесплатно. Для этого необходимо на кассе получить пригласительный билет. Также фильмы-участники «Шукшинского кинофестиваля» покажут в Бийске, в кинотеатре «Воскресенье» и в районах Алтайского края.

А победитель пикчнига в этом году получит не только славу и признание жюри, но и материальное вознаграждение:

- Отличие пикчинга этого года состоит в том, что мы вошли в формат гранта Союза кинематографистов и поэтому победитель пикчинга впервые получит приз – 500 тысяч рублей, - добавляет министр культуры.

С 23 по 27 июля в Алтайском крае пройдет традиционный фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»Фото: Олег УКЛАДОВ

Пикет приглашает

Практика проводить закрытие фестиваля на горе Пикет в послеобеденное время сохранится. Художественно-публицистическая программа стартует в 16 часов. Там же будут названы победители XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля, а по завершению основной части на сцену выйдет певица Марина Девятова.

И это далеко не все. Масштабные народные гуляния пройдут и непосредственно в Сростках и начнутся они в субботу, 27 июля, с 10 утра.