Гороскоп с 22 по 29 июля 2019 года: для кого начнется период удачи и везения

В целом гороскоп с 22 по 29 июля 2019 года благоприятный и созидательный. Звезды благоприятствуют переменам к лучшему, поэтому не упустите свой шанс, ловите удачу за хвост. Более подробным прогнозом для каждого знака зодиака делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Овны снова полны сил и энергии и готовы рваться в бой, иногда выплескивая на окружающих раздражение и агрессию. Денежная сфера требует внимательного отношения и ясности разума, могут возникнуть неожиданные ситуации.Однако вы точно с ними справитесь, и дальше у вас начнется период большой удачи.

Телец

Тельцам представится многовариантность выбора, а на некоторые ситуации придется взглянуть под иным углом, однако природная мудрость и нацеленность на результат помогут в продвижении дел, а выходные дни обещают интересные знакомства – пользуйтесь случаем!

Близнецы

Близнецы подвержены соблазну вложить деньги в крупную покупку или дело, которое приведет к пустым тратам, лучше воспользоваться новыми горизонтами и выбрать сценарий по душе, энергии и энтузиазма хватит и на выгодные проекты, и на перспективные отношения.

Рак

Раки способны мобилизовать свои силы и приблизить достижение желаемого, целеустремленность и решительный настрой позволят добиться значительных результатов, отличиться достижениями в коллективе и получить вознаграждение.

Лев

Львы полны энергии и демонстрируют многогранность своей личности, временами проявляя несдержанность и выпячивая свое превосходство, открытость для общения, активность и нестандартные решения способствуют успешной реализации цели, проекта.

Дева

Девам захочется выяснить отношения со своими друзьями, что будет не лучшим решением. Переключив внимание на происходящие события, новых людей, смогут получить весомую поддержку и успешное разрешение тянущихся проблем.

Весы

Весы настроены на позитив, пребывая в предвкушении происходящих событий, неожиданных знакомств, их энергия и азарт подтолкнут к подвигам, реализации значимых проектов, им сопутствует успех в осуществлении мечты.

Скорпион

Скорпионам по плечу любое дело, их энергия, сила и прагматичный подход способны горы свернуть, чтобы воспользоваться предоставленными шансами, придется четко реагировать на возникающие обстоятельства и быстро хватать удачу за хвост.

Стрелец

Стрельцы полны энергии и чувствуют себя на коне, они способны показать свою многогранность и продемонстрировать таланты в различных сферах, определив перспективы своих целей и выбрав нужное направление, смогут значительно продвинуться в сторону их реализации.

Козерог

Козероги заняты обустройством своего жилища, поддержкой близких людей, они находятся в центре событий и уверены в своих действиях, подстраивая под себя обстоятельства и ситуации, к концу недели потребуют внимания дела, нерешенные ранее.

Водолей

Водолеи находятся в гуще событий, их кипучая деятельность, острота ума и природная интуиция способствуют реализации задуманных проектов и постановке новых целей, придерживаясь плана, они добьются многого, а поддержка близких людей добавит вдохновения и позитива.

Рыбы

Рыбы плывут по течению происходящих событий и предоставленных возможностей, легко обходя подводные камни. И даже неожиданности судьбы они интуитивно смогут обернуть себе на пользу, приняв наилучшее решение для данной ситуации, прекрасное время для творческой деятельности

Читайте также:

Гороскоп на 22 июля: день судьбоносных встреч и решений