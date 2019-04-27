2019-04-27T13:37:51+03:00
Общество

Зима вернулась на Алтай. Жители края делятся снимками апрельского снегопада

Жители региона публикуют в социальных сетях снимки и видеозаписи апрельского чуда, хотя такое явление для края отнюдь не удивительно
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Максим ПутилинФото: Максим Путилин
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Ночью 27 апреля в Алтайском крае выпал снег. Жители региона публикуют в социальных сетях снимки и видеозаписи апрельского чуда, хотя такое явление для края отнюдь не удивительно.

Фото: Максим Путилин

Фото: Максим Путилин

Синоптики предупреждали, что в край ненадолго вернется зима. В краевой столице, Барнауле, снег растаял уже к обеду, но в некоторых районах снегопад не прекращается. Так, в Поспелихинском районе во всю бушует метель. По словам очевидцев, на трассе Змеиногорск-Рубцовск видимость составляет менее 150 метров, на дороге гололед. Такая же ситуация сложилась в Петропавловском районе края. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и ехать с предельной осторожностью.

Петропавловский район Алтайского края засыпало снегом.

- Вполне привычная погода. Что ноябрь, что апрель-май в Сибири, - пишет Светлана Шиллер.

- Да уж… зима никак не уйдет, - говорит Юлия Печенина.

В Барнауле дорожно-коммунальные службы оперативно отреагировали на снегопад. Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в диспетчерском центре «Алтайавтодора», на дорогах столицы работали 35 единиц техники. В основном, машины убирали мусор, так как снега выпало немного. Сильного гололеда не наблюдалось.

Зима в Барнауле Фото: СОЦСЕТИ

Зима в БарнаулеФото: СОЦСЕТИ

Кстати, 27 апреля масштабные соревнования по автомногоборью «Апрельский кураж» впервые за свою историю проходят со снегом. Участники и организаторы отметили, что это только добавит драйва, зрелищности и куража.

Фото: Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Иванов

На Алтае не первый год в весеннее время выпадает снег. Так, в 2018 году зима застала врасплох жителей края 2 мая, в 2017 и 2016 годах – примерно в этих же числах.

По информации синоптики Алтайского ЦГМС, 28 апреля погода значительно ухудшится: мокрый снег будет сопровождаться порывистым ветром до 20 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают, что при таких погодных условиях необходимо находиться вдали от незакрепленных конструкций. От дальних поездок лучше отказаться.

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На прошлых выходных, которые оказались едва ли не по-летнему теплыми, было трудно поверить, что уже в понедельник, 15 апреля, Барнаул накроет сильнейший снегопад. Между тем прогноз сбылся. Уже вечером на городских дорогах ситуация заметно осложнилась (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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