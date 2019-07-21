Пена, дождь и звезды: Как Заринск отметил День города

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-21T07:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 июля, город Заринск Алтайского края отметил 40-й день рождения, а также День металлурга.

В этот день жителей города и гостей ждала масштабная развлекательная программа: аттракционы для детей с играми и мыльной пеной, выступления звезд, в числе которых группа На-На, Лолита Милявская и Игорь Корнелюк и все это под аккомпанемент дождя. Но несмотря на погоду, праздник прошел на ура!

Прямо в центре города были организованы фотозоны, где можно было предстать в роли аристократа или простого труженика, по мотивам произведений Василия Шукшина. А еще все желающие могли сделать селфи с приглашенными звездами. Правда, с картонными. А вот особо удачливые все же смогли дотянуться до легенд.

Завершился праздник грандиозным концертом звезд и красочным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU