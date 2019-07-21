Пена, дождь и звезды: Как Заринск отметил День города
В субботу, 20 июля, город Заринск Алтайского края отметил 40-й день рождения, а также День металлурга.
В этот день жителей города и гостей ждала масштабная развлекательная программа: аттракционы для детей с играми и мыльной пеной, выступления звезд, в числе которых группа На-На, Лолита Милявская и Игорь Корнелюк и все это под аккомпанемент дождя. Но несмотря на погоду, праздник прошел на ура!
Прямо в центре города были организованы фотозоны, где можно было предстать в роли аристократа или простого труженика, по мотивам произведений Василия Шукшина. А еще все желающие могли сделать селфи с приглашенными звездами. Правда, с картонными. А вот особо удачливые все же смогли дотянуться до легенд.
Завершился праздник грандиозным концертом звезд и красочным салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU