Как «мусорная» реформа развернется в Алтайском крае

«Мусорная» реформа не на шутку переполошила жителей Алтайского края. Сейчас, когда страсти утихли, власти рассказали о том, как в дальнейшем ее планируют развернуть на территории региона.

Проблемы есть, но мы решаем

– В настоящий момент реформа внедрена в 243 населенных пунктах Алтайского края, охвачено свыше 70% населения. Со своей стороны мы не ставим задачу внедрить эту реформу во всех населенных пунктах нашего региона, так как мы исходим из приоритета качества, – говорит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев. – Необходимо наладить работу региональных операторов и их взаимодействие с органами местного самоуправления и населением. После того, как все будет налажено, можно «расползаться» по территории Алтайского края.

По словам спикера, определенные проблемы с мусорной реформой в Алтайском крае есть.

– Любое реформирование подразумевает под собой изменение привычных действий, что мы и наблюдаем сейчас. Мы видим проблемы в организации работы региональных операторов и муниципальной власти, а также непонимания населения. Наиболее напряженная обстановка сложилось в Бийске и Заринске и мы внимательно следим за ситуацией в этих городах, – говорит Иван Иванович. – Но, вместе с тем мы видим, как операторы собирают мусора больше, чем это документально планировалось. То есть отходы уже не вывозят в ближайшую лесополосу, а передают регоператору.

Для сравнения, в 2017 году на территории Алтайского края было выявлено 284 свалки, в 2018 году – 227, а за четыре месяца 2019 года всего 50. Не за горами то время, когда в лесах можно будет наслаждаться отдыхом, а не ужасаться горами мусора, привезенного грузовыми машинами.

А что ждет нас дальше

Во многом трудности реализации мусорной реформы связаны с недостатком объектов инфраструктуры. Именно поэтому на прошлой неделе в Алтайском крае был утвержден проект территориальной схемы в области обращения с отходами.

– Мы не имеем ни мусороперегрузочных станций, ни мусоросортировочных заводов. На весь Алтайский край до настоящего времени в государственном реестре объектов размещения отходов всего 16 полигонов, – говорит министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. – В будущем на территории Алтайского края планируется создать 10 межмуниципальных зональных центров, 21 мусоросортировочный комплекс, пять объектов по утилизации отходов и два экотехнопарка.

Строительство такой инфраструктуры позволит к 2024 году увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, до 25%, а на обработку – до 35%.

Работы в этом направлении уже начались – как рассказал Иван Гилев, до конца 2020 года в столице Алтайского края появятся завод по утилизации мусора и опасных медицинских отходов. Располагаться он будет вблизи полигона ТБО на проспекте Космонавтов. Его стоимость составит от 30 до 50 млн. Деньги выделят частные инвесторы, которые заинтересованы в работе с ТКО.

В Алтайском крае и раньше уничтожали медицинские отходы, но на заводе этот процесс будет более безопасным и технологичным.

Справка

Новая система обращения с ТКО начала работать в Алтайском крае с 15 ноября 2018 года. Первыми стали Белокуриха и Бийск. С 1 января 2019 года к реформе подключился и Барнаул. В настоящий момент Алтайский край разделен на семь зон, в каждой из которых работают регоператоры. Тариф варьируется от 35 до 111 рублей за человека. Это показатель ниже, чем в среднем по России.