Гороскоп на 22 июля: день судьбоносных встреч и решений

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-22T08:15:45+03:00

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В понедельник, 22 июля — хороший день для свершений и открытий. Перед людьми расстилаются новые горизонты. Они будут смело идти к намеченной цели и успешно добьются ее. Но нельзя забывать, что для достижения цели хороши далеко не все средства. День благоприятен для финансовой сферы деятельности. Нельзя исключать получение неожиданных доходов.

Как сообщает МК на Алтае, в этот понедельник стабильности в любви смогут добиться немногие. Супружеские и любовные отношения может омрачить скандал или очередная незаконченная ссора. Вследствие недосказанности ранее были задеты эмоции и гордость одного из пары. Это также может вызвать спорные моменты. Одиноких людей могут ожидать положительные изменения в личной жизни. Ведь 22 июля характеризуется как отличный день для судьбоносных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU