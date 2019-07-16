«Любитель» кошечек. В Барнауле поймали педофила

14 июля в Барнауле задержали педофила, который домогался до девочек 8 и 9 лет. Об этом сообщает канал Unusual Crimes Barnaul.

У одной из девочек мать работает в парикмахерской. 14 июля женщина взяла дочку с собой и пока работала, та пошла играть во двор с подружкой. Школьницы увидели кошку, которая жалобно мяукала, и решили найти ей хозяина. Дети посадили животное в коробку и отправились на поиски дома для сиротки.

Через некоторое время девочки увидели молодого человека и предложили ему взять кошечку себе. 29-летний мужчина согласился, взял киску, а сам начал заговаривать девчонок, уводя их за гаражи, где начал демонстрировать свое мужское достоинство. Все происходящее увидел со своего балкона один из жителей дома. Выбежав на улицу, он спугнул педофила и вызвал полицию.

Спустя несколько часов недалеко от места происшествия полиция задержала подозреваемого. В настоящее время он заключен в СИЗО. Как оказалось, ранее он проходил по уголовному делу за распространение порнографических материалов и находился под подпиской о невыезде.

Сейчас мужчину подозревают в совершении иных действий сексуального характера (статья 132 УК). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Судьба кошки, к сожалению, остается неизвестной. После инцидента она исчезла.

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