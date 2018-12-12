СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-12T08:26:25+03:00

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Уголовное дело возбудили в отношении жителя села Татьяновка Благовещенского района, который растлевал детей.

Как сообщает Благовещенский районный информационный цент со ссылкой на следствие, 35-летний мужчина неоднократно под предлогом поиграть в телефон, угостить конфетами или показать что-то интересное, заманивал детей в безлюдные помещения заброшенных домов и кочегарок села, где совершал действия сексуального характера. Жертвами стали дети девочки и мальчик в возрасте от 6 до 10 лет.

При этом обвиняемый достоверно знал, что дети в силу своего малолетнего возраста, не могут понимать характер и социальное значение его преступных действий, не смогут оказать ему сопротивление и избежать посягательства на половую неприкосновенность. Уголовное дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сейчас мужчина находится под стражей.