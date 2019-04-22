Мексиканский ювелир вернул орден алтайского солдата его родственникам

Семья красноармейца из Курьинского района Михаила Адодина 29 марта получила Орден Красной Звезды. Его выслал мексиканский ювелир Эдуардо Круз, который уже больше 10 лет занимается возвращением боевых наград.

Об удивительной истории стало известно еще год назад. Тогда жительнице Томска Елене Рожковой по телефону сообщили, что найдена награда ее деда Михаила, она находится в Мексике и ее нынешний владелец хотел бы вернуть орден семье.

Благородный мексиканский ювелир из Гвадалахары Эдуардо Круз на протяжении долгих лет выкупает советские ордена на блошиных рынках, интернет-аукционах и в ломбардах, а после возвращает их владельцам. Все это мужчина делает из благих побуждений, его вдохновляют подвиги советских солдат.

- У меня нет мотивации получения материальной выгоды. Наша цель - в том, чтобы мужество и заслуги этих русских героев сохранились в памяти, - отвечает Эдуардо на многочисленные вопросы в соцсетях.

Елена Рожкова с дочерью на вручении орденаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Орден Красной Звезды, которым был награжден герой Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Адодин, мексиканец нашел на аукционе в Алма-Аты. Тогда с помощью коллег из Казахстана, России, Гватемалы и Мексики ювелиру удалось найти внучку Михаила Адодина Елену Рожкову. В этом ему, в частности, помогала алтайская исследовательница и журналистка Тамара Дмитриенко. Искать пришлось около двух лет. После многочисленных звонков людям по фамилии Адодины Тамаре все-таки удалось найти соседку Михаила в селе Краснознаменском.

- Михаил Адодин родился в 1925 году, и только эта женщина смогла опознать его по фотографии. Когда я ее нашла, она лежала в больнице, все же возраст - 96 лет. Поэтому все тянулось долго. Потом ей стало лучше, и мы смогли показать ей фотографию. Она сразу сказала: «Так это же Мишка!» - вспоминает Тамара Дмитриенко.

После этого еще долгое время журналистка вместе с семьей героя ждала документального подтверждения родства. Женщина считает, что именно благодаря помощи земляков, которые очень активно искали информацию, боевой Орден Красной Звезды смогли вернуть родственникам. Теперь награда станет семейной реликвией, а рассказывать о ней будут еще не раз другим поколениям.

Справка КП

В 1943 году 30 сентября рота, командиром которой был Михаил Адодин, получила распоряжение вброд перейти реку Днепр. Переход патрулировали противники. В итоге бойцы «при проявлении отваги и мужества захватили в плен охрану в составе станпулеметного расчета, благодаря чему полк беспрепятственно форсировал реку Днепр после чего началось продолжение наступления».