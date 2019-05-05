Жительница Барнаула приютила 61 кошку и оказалась под угрозой выселения

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-05T16:32:31+03:00

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Женщина в Барнауле приютила в квартире 61 кошку, но оказалась под угрозой выселения. Волонтеры местного приюта «Шанс на жизнь» собирают деньги на стерилизацию животных, сообщили они в своем профиле в Instagram.

«К сожалению, она не оценила своих возможностей и теперь не может справиться с большим количеством животных, не может их прокормить и, конечно, у неё нет средств на стерилизацию. Сама женщина, не говоря уже о котах, под угрозой выселения из квартиры... Просим откликнуться волонтеров или добрых ручек в пристройстве котов», - пишут волонтеры.

Кроме того, неравнодушные барнаульцы запустили сбор средств для кастрации или стерилизации питомцев. Процедуры для всех животных обойдутся в 80 тыс. рублей.

Адрес дома, где проживает женщина, не указывается. Но горожане в комментариях оставляют все больше негативных комментариев по поводу того, что в подъездах многоквартирных домов с большим количеством кошек присутствует неприятный запах.

ИСТОЧНИК KP.RU