2019-07-11T05:02:40+03:00
Общество

«Ми-ми-ми»: в Барнауле водитель трамвая спасла пятерых утят

Птицы были замечены на рельсах утром 10 июля
Юлия ЕВГРАФОВА
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Автор фото Андрей ТыщенкоАвтор фото Андрей Тыщенко
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Утро барнаульцев в тот день началось с доброты. Водитель трамвая, неожиданно увидев на рельсах утят, остановилась и помогла им, сообщают очевидцы в городском сообществе «Барнаул 22».

10 июля около 10:30 водитель трамвая №3 неожиданно для пассажиров остановила общественный транспорт. Сначала жители краевой столицы не поняли причину внезапной остановки. В следующую секунду все пассажиры расплывались в умилительной улыбке.

Оказалось, что на рельсах находилось пять утят. Женщина-водитель и один из пассажиров вышли из трамвая и помогли им перебраться через рельсы. Также очевидцы отметили, что с утятами были и их мама, но она ничего не могла сделать. В итоге птицы были спасены, а барнаульцы зарядились хорошим настроением на весь рабочий день.

- Водитель, безусловно, добрый человек! К сожалению, таких мало... А как поступили бы вы? – написали под добрым постом в сообществе.

- Милота какая! Спасибо неравнодушным водителю и автору, - также прокомментировала Елена.

А кто-то из барнаульцев вспомнил, что это не первый случай, когда утки были замечены в черте города.

- Возле молкомбината в прошлом году утка утят по пешеходному переходу переводила! Уже животные умнее многих людей, - добавила Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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