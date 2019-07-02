2019-07-02T10:45:46+03:00
Общество

«Я тебя украду»: влюбленные лошади устроили побег, чтобы прогуляться вдвоем

В Алтайском крае полицейские расследовали необычное преступление
Юлия ЕВГРАФОВА
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ЛошадиЛошадиФото: Олег УКЛАДОВ
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Современная история побега, как у известных грабителей Бонни и Клайда, произошла 30 июня в пригороде Бийска. Только в этом случае главными героями событий стали не нарушители закона, а животные.

Все началось с того, что местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже лошади (кобылы). Летом кража скота очень актуальна, поэтому следственно-оперативная группа выехала на место в штатном режиме. Полицейские внимательно осмотрели загон и прилегающую к нему территорию, но следов взлома не обнаружили.

В одном из пролетов забора были выбиты доски. После его досмотра эксперт-криминалист обнаружил с внешней стороны ограды следы от ударов копытами. Эта деталь очень удивила всех сотрудников.

Чуть позже в полицию поступило похожее заявление от соседей. У них тоже пропал конь, который, по их словам, ну уж очень хулиганистый. Сложив все факты воедино, полицейские раскрыли беглецов.

Выяснилось, что сбежать из загона лошади помог тот самый хулиганистый соседский конь. После этого парочка убежала на прогулку.

- После прогулки конь вернулся первым, а потом прибежала и лошадь. Эта история закончилось хорошо. Хозяин лошади работает пастухом, поэтому пропажа животного его очень расстроила. А теперь кто знает, может, она и потомство принесет ему, - говорит Сергей Зыков, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К слову, уголовное дело на четвероногого хулигана заводить не будут. Беглецов вернули их хозяевам. Как сложатся отношения животных в дальнейшем, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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