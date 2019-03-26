2019-03-26T10:01:37+03:00
Общество

Алтайский подросток пытается спасти сельский Дом Культуры

Сереже Воронову 12 лет, но он уже решает проблему по-взрослому
Юлия ЕВГРАФОВА
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Дом культуры Логового - это место жизни селаДом культуры Логового - это место жизни селаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В единственном Доме культуры села Логовское Первомайского района серьезно протекает крыша и разрушается потолок. Об этом «Комсомолке» сообщил 12-летний Сергей Воронов, который сам во внеурочное время занимается в этом здании. С недетской серьезностью школьник рассказал подробности происходящего, надеясь, что хоть кто-то откликнется и окажет помощь.

- От тающего снега протекает крыша и разрушается потолок, от воды проваливается пол. Я слышал, что в 2012 году в ДК сделали капитальный ремонт, и даже в том году крыша не прослужила, а сразу стала течь. И вот уже седьмой год так и продолжается, - с грустью в голосе рассказывает шестиклассник.

От тающего снега протекает крыша и разрушается потолок, от воды проваливается пол Фото: из личного архива героя(ев) публикации

От тающего снега протекает крыша и разрушается потолок, от воды проваливается полФото: из личного архива героя(ев) публикации

И действительно, в 2012 году из краевого бюджета выделяли 1,5 млн на ремонт этого здания, но, как утверждает заведующая ДК Логовского Татьяна Крейс, кровлю с самого начала сделали неправильно.

- Всем занимался район, выиграла тендер какая-то бригада, и они туда просто залили бетон. Кровлю в любом случае нужно было делать скатную, другая для нашего климата не подходит. Да и само здание строилось давно силами совхоза, и, видимо, проект был неграмотным. Когда потом начали разбираться - нет водостоков внутренних, большие ямы на крыше, в них нет изоляции. Поэтому снег, когда тает, заливает кровлю. Теперь каждый год только немного латают дырки на крыше и все. Вячеслав Рогонов, глава администрации Логовского сельсовета Первомайского района сказал, что вот сейчас плюсовая температура настанет, и мы промажем эти швы. Но это ведь не спасет ситуацию, - говорит Татьяна Крейс.

Как рассказал Сережа, в ДК у них находятся библиотека, музей истории села Логовского, творческие кружки. Сам мальчик занимается прикладным творчеством, поет и танцует. В доме культуры часто проходят концерты, которые много значат для ребят. Так как в школе постоянно идут уроки, это единственное здание, в котором школьники могут заниматься творчеством.

Сережа Воронов мечтает стать дизайнером одежды Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сережа Воронов мечтает стать дизайнером одеждыФото: из личного архива героя(ев) публикации

- В ДК ходит почти вся школа. Это место – самая жизнь села. Больше ничего подобного у нас нет. Мы сейчас занимаемся в корпусе, который не течет, но и туда уже прокрались грибок и сырость, - рассказывает Сережа.

Мальчик занимается в Логовском Доме культуры с пяти лет. Вместе с ребятами он часто выступает, участвует в конкурсах, получает награды. Сережа Воронов мечтает стать дизайнером одежды. Вместе с мамой он уже пробует шить одежду на кукол сестры. Шестиклассник хочет и дальше учиться новому, заниматься творчеством и очень надеется, что ситуация с единственным ДК в его селе разрешиться благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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