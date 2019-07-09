2019-07-09T09:56:42+03:00
Общество

Хэппи-энд: у старика, которому помог алтайский блогер, появится новый дом

Видео, наделавшее много шума, было снято не зря
Юлия ЕВГРАФОВА
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Аверьян Макарыч до и после преображенияАверьян Макарыч до и после преображенияФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Своим поступком алтайский блогер Сергей Солванов привлек внимание общественности к проблемам одинокого старика. Скоро 72-летний житель села Ельцовка переедет в дом престарелых.

В июне «Комсомолка» писала об истории Аверьяна Макарыча. Одинокого старика помыл и привел в порядок алтайский блогер. Преображение мужчины он снял на видео, чтобы на наглядном примере показать, как важно помогать пенсионерам. А буквально на днях местные жители сообщили Сергею, что его подопечный скоро обретет новый дом.

- Я работал в магазине, ко мне подошли местные жители и сказали, что дедушку повезут в дом престарелых. Я не знаю благодаря моему видео это произошло или нет, но скоро у него будет новый дом, - отметил Солванов.

Уже в ближайшие пару месяцев 72-летнего Аверьяна Макарыча ждет переезд. А пока алтайский блогер продолжает помогать пенсионеру продуктами. На тему нового дома они с Аверьяном Макарычем не говорили, но такому исходу событий Солванов явно рад.

Напомним, Аверьян Макарыч живет в селе Ельцовка. С блогером он знаком уже около полугода. Пенсионер часто покупает еду в продуктовом магазине, где Сергей иногда работает. У дедушки нет родственников, жить ему приходится в маленьком ветхом домике соседа. Там нет печки, света и воды. От такой жизни Аверьян Макарыч потерял всякий смысл и начал выпивать.

К слову, когда блогер предложил ему свою помощь, мужчина охотно согласился. Солванов помыл, подстриг и накормил пенсионера. Видеоролик с преображением вызвал неоднозначные отклики у жителей Алтайского края. Одни вдохновились таким примером, другие просто похвалили, а третьи не смогли удержаться от негативных высказываний в адрес блогера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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