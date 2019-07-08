2019-07-08T15:06:04+03:00
Общество

Православные одежды. В каких облачениях шли до Коробейниково

На Алтае завершился 21-ый Всероссийский Крестный ход [фото]
Марина КОЧНЕВА
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Крестный ход на АлтаеКрестный ход на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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В минувшие выходные, 7 июля, в Коробейниково завершился Крестный ход к чудотворной иконе Божьей матери. Около тысячи уставших путников вошли в село под громкий звон колоколов.

Православные протопали пешком более 200 километров. В этом репортаже мы решили рассказать об одежде крестоходцев.

- Я надела специально праздничное платье бело-голубое для Богородицы, - рассказала «Комсомолке» матушка Любовь Старцева из Барнаула. - А когда 9 августа пойду к святителю Пантелеймону в Белокуриху, надену красное, в знак его страданий кровавых. Если чествуем апостолов, я надеваю желтое, на Троицу - зеленое. И священники тоже меняют облачения в зависимости от церковных праздников. Мы однажды так сына подловили. Попросили его в храм сходить, а в те годы стеснялись ученики этого, он спортсмен был, активист. Но чтобы успокоить нас, сказал, что сходил. Отец его переспросил: «А в каком одеянии батюшки были?». И тот растерялся…

Любовь Старцева Фото: Марина КОЧНЕВА

Любовь СтарцеваФото: Марина КОЧНЕВА

Уникальным событием нынешнего Крестного Хода стало пострижение в великую Схиму монаха Кириона. Этот старец каждый год идет впереди шествия со светильником. Его крестоходцы очень любят за добрый нрав, обволакивающую улыбку.

Ритуал был строгий, при свечах. Великая Схима - высшая монашеская степень, требующая выполнения суровых аскетических правил. При пострижении монаху дается новое имя. Кириона теперь будут звать Иоанн. Облачение схимника жутковатое, похожее на смерть, с крестами и особыми символами.

Кирион Фото: пресс-службы Барнаульской епархии

КирионФото: пресс-службы Барнаульской епархии

В этом году у путников было много интересных головных уборов. Например, такие:

Азиатские шляпы Фото: пресс-службы Барнаульской епархии

Азиатские шляпыФото: пресс-службы Барнаульской епархии

Необычный головной убор Фото: Олег УКЛАДОВ

Необычный головной уборФото: Олег УКЛАДОВ

Этого мужчину с крестом на черной шляпе крестоходцы прозвали ковбоем:

"Ковбой" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ковбой"Фото: Олег УКЛАДОВ

Дьякон Филипп и матушка Ольга, руководитель архиерейского хора Рубцовской епархии. Искусством матушки повязывать платки на голове восхищаются многие православные девушки:

Дьякон Филипп и матушка Ольга Фото: пресс-службы Барнаульской епархии

Дьякон Филипп и матушка ОльгаФото: пресс-службы Барнаульской епархии

В Крестном Ходу было много девушек в нарядных длинных платьях. Были и юбки в стиле пейчворк, и народные вышивки:

Нарядные платья Фото: Марина КОЧНЕВА

Нарядные платьяФото: Марина КОЧНЕВА

На празднике в Коробейниково 7 июля мы встретили бравого казака Сергея Рождественского в казачьем костюме. Папаху он не снимал, несмотря на жару.

Сергей Рождественский прошел Крестный ход на струге «Атаман Ермак». В этом году легендарный корабль подошел к самому Коробейниково.

- Нам рыбаки говорили - не суйтесь, там мель, но мы хотели подойти поближе, - рассказывает Сергей. - Сели в итоге на мель, вышли, и как бурлаки протянули корабль на себе три километра, пока его снова не подхватило водой. Помогла икона Николая Чудотворца, которая была с нами.

Сергей Рождественский Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей РождественскийФото: Олег УКЛАДОВ

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В воскресенье, 30 июня, из Барнаула около тысячи человек отправились пешком до села Коробейниково. Всех их позвала к себе чудотворная икона казанской Божьей матери. Нынешний 21-й всероссийский Крестный ход посвящен 25-летию Барнаульской Епархии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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