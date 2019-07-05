С молитвой и «геенной огненной»: По Алтаю идет крестный ход

В воскресенье, 30 июня, из Барнаула около тысячи человек отправились пешком до села Коробейниково. Всех их позвала к себе чудотворная икона казанской Божьей матери. Нынешний 21-й всероссийский Крестный ход посвящен 25-летию Барнаульской Епархии.

Православная лента

Впереди всех с церковным фонарем топает седобородый и улыбчивый монах Кирион, за ним православные братья с песней-молитвой несут хоругви. И следом в летнем мареве колышется шествие, похожее на огромную разноцветную ленту. Вместе с крестоходцами едет походная кухня с прозвищем «геенна огненная». Есть и звонница с переливом колокольчиков.

Крестный ход на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в православной «реке» очень много молодых людей.

- Сейчас я сама иду к Богородице, и это осознанно, мне нравится все, - говорит 12-летняя Пелагея. - А вот когда мне было пять лет и мама меня брала в этот поход, было тяжело. Если бы был мой выбор, я бы тогда не пошла.

Малышей и нынче в Крестном ходу не мало, их, как и стариков, и других усталых путников, стараются подвозить.

Крестный ход на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крыса - крестоходка

Каждый раз в Крестном ходу есть какие-нибудь домашние животные. Зачастую в деревнях путникам на дорогу подбрасывают котят, однажды такого приемыша пришлось нести в соломенной шляпке.

В этот раз кто-то захватил с собой ручную крысу, которую во время привалов выгуливают на поводке. Ее так и окрестили крыса-крестоходка.

Вечера

Крестный ход на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Ночуют путники на полу в храмах и школах, но большинство в палатках.

- Комары нынче особо не докучают, иногда цепляются мошки, - говорит Мария, одна из участниц шествия.

Маша до сих пор под впечатлением от мужского хора, который услышала в Алейске:

- Мы ночевали в мужском монастыре, и когда зашли, под сводами раздалось это громкое и красивое пение, - вспоминает девушка.

Крестный ход на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Корабль Ермак преодолевает ловушки

В Усть-Пристани путники пересекутся с кораблем «Атаман Ермак», который вышел в крестный ход от речного вокзала в Барнауле. На его борту создатель судна Сергей Рождественский (он строил корабль семь лет на Телецком озере), капитан Палыч (со стажем навигаций в 53 года), сызранский казак Евгений и алтайский морж - чемпион Владимир Панов с 14-летней дочкой Тасей. Благословить путешествующих специально подъехал Митрополит Сергий.

Струг "Атаман Ермак" присоединился к Крестному ходуФото: Олег УКЛАДОВ

Говорят, в крестном пути камни на дороге даются по грехам. У команды Ермака тоже были свои преграды. Сначала Палыч долго не мог завести мотор, потом у Калистратихи команда попала в ловушку – струг сел на мель.

- Никак не могли высвободиться из плена. Но мы молились и выкарабкались – к утру вода прибыла, - рассказал Сергей Рождественский. - У следующей деревни нас встречали с песнями-пирогами, было очень душевно, теперь мы уже пришли в Усть-Пристань и скоро под мостом на Чарыше пересечемся с Крестным ходом.

Струг "Атаман Ермак" присоединился к Крестному ходуФото: Олег УКЛАДОВ

В этот момент казачий струг бабахнет из пушек, как во времена знаменитого атамана, а из динамиков польются песни о Богородице и вере.

В субботу, 6 июля, Коробейниково встретит крестоходцев мощным звоном колоколов и мягкой травой-муравой, в которой ноги себя чувствуют, как в раю… А в храме каждый из путников подойдет с заветной иконе со своим сердечным разговором.