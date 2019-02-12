2019-02-12T06:34:07+03:00
Общество

Рубки в ленточных борах Алтайского края сократят до 900 тысяч кубометров

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Объем рубок в ленточных борах Алтайского края сократят до 900 тысяч кубометровОбъем рубок в ленточных борах Алтайского края сократят до 900 тысяч кубометровФото: Олег УКЛАДОВ
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В ленточных борах Алтайского края сократят объем рубок с 1300 до 900 тысяч кубометров в год. Это решение приняли на совещании по вопросам защиты и охраны ленточных боров региона, которое состоялось 11 февраля в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов рассказал, что участники совещания согласились с необоснованностью принятого в 2008 году решения о снижении возраста деревьев, разрешенных для рубок.

В результате объем вырубок в ленточных борах края был увеличен с 500 до 1300 кубометров в год.

– Совещание было конструктивным. Министерство поддержало наши предложения об определении особых защитных участков и ограничении вырубок, в первую очередь, в заказниках. По возрасту рубок решающее значение будут иметь расчеты представителей науки. В целом, Дмитрий Кобылкин обозначил предельный уровень ежегодных вырубок – 900 тысяч куб.м. Это больше, чем предлагали мы (700 тыс. куб.м), но существенно меньше, чем есть сегодня, – прокомментировал Сергей Серов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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