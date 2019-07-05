Хирург Новоалтайской больницы скончался от отравления алкоголем и медикаментами

Эксперты установили причину смерти врача из больницы Новоалтайска, который скончался на рабочем месте. Как пишет Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Алтайского края, предварительная причина смерти врача - отравление спиртом и медикаментами.

«Проверка окончена. Принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела, так как нет оснований. Предварительная причина смерти — отравление алкоголем и медикаментами. Сильная степень алкогольного опьянения», — отметили в пресс-центре.

Напомним, дежурный врач в хирургическом отделении умер 26 мая в городской больнице им. Литвиненко Новоалтайска. Коллеги скончавшегося анестезиолога-реаниматолога отмечали, что у 28-летнего парня не выдержало сердце.

Напомним, Алексей Тюнин приехал на двухсуточную смену, отработал сутки и отправился в ординаторскую, чтобы хоть немного поспать. Утром его без каких-либо признаков жизни обнаружили коллеги.

Со слов коллег, в последнее время из-за сильной нехватки кадров, врачу приходилось работать по 14-15 суток в месяц. Он был вынужден заступать на двухсуточное дежурство через один отсыпной день. Знакомые отметили, что у парня были золотые руки, еще во время студенчества его отмечали, как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался. У него остались жена и маленький ребенок.

Также сообщалось, что молодой человек якобы мог скончаться от передозировки наркотиков. Такой вывод сделан после осмотра места происшествия.

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