2019-07-05T16:01:28+03:00
Происшествия

Хирург Новоалтайской больницы скончался от отравления алкоголем и медикаментами

Ранее сообщалось, что он мог скончаться из-за передозировки наркотиков
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Хирург Новоалтайской больницыХирург Новоалтайской больницыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Эксперты установили причину смерти врача из больницы Новоалтайска, который скончался на рабочем месте. Как пишет Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Алтайского края, предварительная причина смерти врача - отравление спиртом и медикаментами.

«Проверка окончена. Принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела, так как нет оснований. Предварительная причина смерти — отравление алкоголем и медикаментами. Сильная степень алкогольного опьянения», — отметили в пресс-центре.

Напомним, дежурный врач в хирургическом отделении умер 26 мая в городской больнице им. Литвиненко Новоалтайска. Коллеги скончавшегося анестезиолога-реаниматолога отмечали, что у 28-летнего парня не выдержало сердце.

Напомним, Алексей Тюнин приехал на двухсуточную смену, отработал сутки и отправился в ординаторскую, чтобы хоть немного поспать. Утром его без каких-либо признаков жизни обнаружили коллеги.

Со слов коллег, в последнее время из-за сильной нехватки кадров, врачу приходилось работать по 14-15 суток в месяц. Он был вынужден заступать на двухсуточное дежурство через один отсыпной день. Знакомые отметили, что у парня были золотые руки, еще во время студенчества его отмечали, как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался. У него остались жена и маленький ребенок.

Также сообщалось, что молодой человек якобы мог скончаться от передозировки наркотиков. Такой вывод сделан после осмотра места происшествия.

Читайте также:

Молодой врач умер во время дежурства в алтайской больнице

В алтайской больнице в хирургическом отделении во время дежурства умер молодой врач. ЧП произошло 26 мая в городской больнице им. Литвиненко Новоалтайска. Коллеги скончавшегося анестезиолога-реаниматолога уверяют, что у 28-летнего парня не выдержало сердце (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Алтае будут судить молодого человека, «откосившего» от службы в армии
Первый Российско-итальянский бизнес-семинар пройдет в Барнауле
Восемь населенных пунктов может подтопить на Алтае из-за разрушения плотины XVIII века
Бийчанин, насмерть сбивший молодую девушку, пойдет под суд
На все факультеты Алтайского медуниверситета подано около 1700 заявлений
Жителей Алтайского края предупреждают об аномальной жаре
День семьи, любви и верности 2019: куда сходить в Барнауле
Массовая гибель пчел произошла на 15 алтайских пасеках
В Барнауле продают торговые центры «Норд-Вест» и «Пассаж»
Учимся отличать сыр от сырного продукта
Барнаульский кинотеатр «Искра» превратят в торгово-офисный центр
Погода на 6 и 7 июля 2019 года в Барнауле: жара
Жительница Барнаула заняла деньги не подруге, а мошенникам
Из-за ремонта сети в Барнауле на ул. Пионеров и пр. Ленина ограничат движение
На пересечении улиц Северо-Западной и Юрина отключили светофоры
Режим высокой пожароопасности объявлен в Алтайском крае
На Алтае по подозрению в коррупции задержали экс-завхоза крупного центра
На Старом мосту в Барнауле ограничили движение в ночное время
На Алтае мужчина пострадал при пожаре на станции техобслуживания
Жители Алтайского края могут узнать о своих правах при покупке арбузов и дынь
В центре Барнаула заметили эксгибициониста
Горный Алтай стал одним из самых безопасных регионов для путешествий
Жительница Новоалтайска отправится под суд за оскорбление полицейского
Работники завода украли шин и камер на 39 млн рублей
В Алтайском крае потеплеет до +31 градуса
В Рубцовске ищут девушку с короткими красными волосами
В Барнауле девушки, расклеивающие объявления, избили пенсионерку за замечание