Только 20,6% семей Алтайского края в состоянии взять ипотеку без ущерба для желудка

Алтайский край занял 72 место в рейтинге по доступности ипотеки в России, который составили эксперты агентства «РИА Рейтинг».

В основе рейтинга - доля семей, которая может позволить себе и повседневные расходы, и ежемесячный взнос по ипотеке с первоначальным взносом в 30% за двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 квадратных метров. Согласно исследованию, только 20,6% семей смогли в 2018 году позволить себе кредит на покупку жилья в Алтайском крае. Годом ранее приобрести жилье в ипотеку могли меньше – всего 15,9% семей. Таким образом, за один год доля семей, способных взять ипотеку, выросла на 4,7%. К сожалению, в рейтинге больше нет никаких данных, в том числе средней зарплаты и стоимости квадратного метра по регионам.

Республика Алтай разместилась на два пункта выше Алтайского края. В 2018 году там хватало денег на ипотеку и ежедневные расходы 21,4% семей. В 2017 году таких семей было 14,8%.

В Новосибирской области дела обстоят еще лучше – 44 место. Там позволить себе ипотеку в 2018 году могли 28,5% семей, а в 2017 – 20,7%. А вот в Кемеровской области проживает в два раза больше семей, чем в Алтайском крае, которые могут взять ипотеку и позволить себе ежедневные расходы. Там их доля составляет 41,8%, что на 9,4 процентных пункта выше, чем в 2017 году. Регион занял в рейтинге 8 место.

Что касается Сибири, то хуже Алтайского края дела обстоят только в Тыве, где доля семей, имеющих возможность взять ипотечный кредит, достигает только 16,6%. Республика Тыва заняла 77 место.

В тройку лидеров рейтинга вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ (68,2% семей могут взять ипотеку), Магаданская область (61,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В тройке аутсайдеров – Дагестан (10,3%), Ингушетия (8%) и Чечня (7,8%).

Кстати

В прошлом году в Алтайском крае заключили 25 тысяч 241 договор ипотечного жилищного кредитования на сумму более 36,2 миллиарда рублей. В среднем, ипотеку берут на 190 месяцев – почти 16 лет. Это на 8,1 месяца больше, чем в 2017 году. Средневзвешенная процентная ставка на декабрь 2018 года составила 9,6% годовых.