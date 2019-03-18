В Барнауле доберман прокусил 12-летнему мальчику гениталии

Этот случай произошел 16 марта в районе барнаульской школы №103. В субботнее утро шестиклассник Сережа (имя изменено – прим. ред) как обычно шел на уроки. Когда он проходил по узко расчищенной тропинке, встретил девушку с доберманом, который был без намордника. Внезапно собака напала на школьника, вцепившись в брюки на уровне гениталий.

При этом хозяйка собаки особо не прониклась случившемся. Посоветовала ребенку самому вызвать «скорую» и ушла. В шоковом состоянии двенадцатилетний паренек добежал до школы, где рассказал о случившемся классному руководителю. Учитель сразу же вызвала «неотложку».

- Сейчас сын лежит в больнице в хирургическом отделении. Врачи диагностировали «укушенную рану мошонки». Его прооперировали, вывели проводник, колют антибиотики. Внутренние органы не задеты, но о последствиях травмы пока рано говорить. Он сильно напуган, - рассказывает мама Сережи.

Мальчик идет на поправку, но вот сколько школьник пробудет в больнице, пока неизвестно.

Полиция уже разыскала хозяйку нападавшего добермана, ей оказалась 28-летняя жительница Барнаула. Она сказала правоохранителям, что растерялась и поэтому не оказала мальчику помощь. При этом отметила, что у нее очень воспитанная собака. Еще девушка попросила передать родителям, чтобы те больше не писали про нее в соцсетях. Как рассказала мама Сережи, женщина недовольна негативными комментариями, которые оставляют по этому поводу барнаульцы. Кстати, состоянием покусанного ребенка хозяйка добермана даже не поинтересовалась.

Сама мама пострадавшего шестиклассника не общалась с горе собачницей, так как находится на последнем месяце беременности и ей нельзя сильно волноваться. Сейчас в случившемся разбирается полиция, будет назначена экспертиза. За выгул собаки без намордника и нападение на ребенка женщине, как минимум, грозит административное наказание. Также родители пострадавшего намерены подать иск о причинении морального вреда.

Комментарий специалиста

- Собака должна быть на поводке и в наморднике - это правило содержания и выгула домашних животных. А здесь оно нарушено, должен быть штраф. Таких ситуаций нельзя допускать и не важно, какой породы собака. Нужно дрессировать животное, чтобы оно понимало команды и слушалось вас, - говорит Сергей Пупков, инструктор школы дрессировки собак «Охраняй».